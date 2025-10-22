बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  उत्तर प्रदेश
  premanand maharaj health update ct scan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वृंदावन , बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (15:39 IST)

प्रेमानंद महाराज की तबियत फिर बिगड़ी, पेट का सीटी स्कैन कराया

premanand maharaj
Premanand Maharaj News in hindi: आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज की तबियत मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ गई। वृंदावन के बिड़ला मंदिर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका सीटी स्कैन कराया गया। 
 
पिछले कई दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही थी। दिवाली पर उनका फुलझड़ी जलाने की वीडियो सामने आने के बाद उनके भक्तों ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महाराज जी अपने अनुयायियों के साथ फुलझड़ी जलाते और आतिशबाजी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। महाराज जी कभी राधा रानी को देखते हैं और कभी आसमान में जलती रोशनी का आनंद लेते हैं।
 
हालांकि एक बार फिर उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। प्रेमानंद जब बिरला मंदिर स्थित डायग्‍नोस्टिक सेंटर पहुंचे तो भक्‍त उनकी एक झलक को उमड़ पड़े। यहां तक की पुलिस को भी कानून व्‍यवस्‍था संभालने के लिए बहुत मशक्‍कत करनी पड़ी।
 
कहा जा रहा है कि प्रेमानंद जी के पेट में सूजन की वजह से दर्द है। इसकी जांच के लिए उन्‍हें सीटी स्‍कैन के लिए इस सेंटर पर लाया गया। हालांकि उन्‍हें बहुत गुप्‍त तरीके से लाया गया लेकिन लोगों तक यह बात जैसे ही पहुंची वे लोग डायग्‍नोस्टिक सेंटर के बाहर जमा हो गए। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि रिपोर्ट में क्या आया?
edited by : Nrapendra Gupta 
Diwali पर अयोध्या में बना विश्व रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीयों से जगमगाए सरयू के घाट

Diwali पर अयोध्या में बना विश्व रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीयों से जगमगाए सरयू के घाटदीपावली के पावन पर्व पर दुल्हन की तरह सज-संवरकर तैयार हो चुकी है। मौका है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किए 9वें दीपोत्सव का जो महापर्व का रूप ले चुका है और प्रतिवर्ष नया विश्व कीर्तिमान बना रहा है। इस वर्ष 2025 में भी मुख्यमंत्री योगी के दिशा-निर्देश में अयोध्या के सरयू घाटों पर 26 लाख से अधिक दिए एक साथ प्रज्ज्वलित कर फिर से नया विश्व कीर्तिमान हासिल कर लिया।

Indore : किन्‍नर मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, 3 मुख्य आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषित

Indore : किन्‍नर मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, 3 मुख्य आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषितKinnar dispute case : इंदौर के चर्चित किन्नर विवाद मामले में फरार चल रहे तीनों मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी जोन 4 ने तीनों फरार आरोपियों पंकज जैन, अक्षय कुमायूं और राजा हाशमी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है तो उसे 10 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...Sadhvi Pragya Singh Thakur News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बेटी 'संस्कारों' से भटक जाए और किसी 'विधर्मी' (अर्थात् गैर-हिंदू) के साथ संबंध बनाने या भागने की कोशिश करे और आपकी बात नहीं माने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी टांगे तोड़ देने में भी पीछे मत हटना।

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ देBanke Bihari mandir Treasure : वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के 160 वर्ष पुराने खजाने को शनिवार को 54 वर्ष बाद खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च प्रबंधन समिति आदेश पर खुले खजाने में बक्सों में बंद कुछ बर्तन, खाली संदूक, एक छोटा चांदी का छत्र और जेवरात के कुछ खाली बॉक्स मिले। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मंदिरों के खजाने छोड़ने की अपील की।

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकटBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी।

कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, जिन्हें वैध वीजा होने के बाद भी नहीं मिली भारत में एंट्री

कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी, जिन्हें वैध वीजा होने के बाद भी नहीं मिली भारत में एंट्रीFrancesca Orsini news in hindi : लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी को भारत आने से रोक दिया गया। हांगकांग से दिल्ली आई ऑसिनी के पास 5 साल का वैध ई-वीजा था। दिल्ली हवाई अड्डे पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। अब यह घटना की सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। विपक्ष ने भी इस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

भारत ने वायु सेना शक्ति में चीन को पछाड़ा, चौथी महाशक्ति बनने की ओर है अग्रसर

भारत ने वायु सेना शक्ति में चीन को पछाड़ा, चौथी महाशक्ति बनने की ओर है अग्रसरदुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु सेना का देश भारत एक नई सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और एशिया की भू-राजनीतिक संरचना को चुनौती दे रहा है। ऐसा पश्चिमी जगत की वे जानीमानी पत्र-पत्रिकाएं कहने लगी हैं, जो कभी भारत के लिए ''एशिया का बीमार हाथी'' जैसे मुहावरे गढ़ा करती थीं।

ट्रंप ने मनाई दिवाली, पीएम मोदी को फोन पर दी बधाई

ट्रंप ने मनाई दिवाली, पीएम मोदी को फोन पर दी बधाईTrump Diwali : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारत के पीएम मोदी ने उन्हें कहा है कि वे रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे।

लैंडिंग के दौरान धंसा राष्‍ट्रपति मुर्मू का हेलीकॉप्टर, बड़ा हादसा टला

लैंडिंग के दौरान धंसा राष्‍ट्रपति मुर्मू का हेलीकॉप्टर, बड़ा हादसा टलाPresident Droupadi Murmu Helicopter : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबरीमाला यात्रा पर ले जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार को हेलीपैड पर उतरते समय एक गड्ढे में फंस गया। कई पुलिसकर्मी और अग्निशमन बल के जवान हेलीकॉप्टर के पहियों को कंक्रीट पर उतरने के बाद बने छोटे गड्ढों से बाहर निकालते हुए दिखाई दिए।

तेजस्वी यादव का वादा, जीविका दीदीयों को 30,000 रुपए वेतन, 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण

तेजस्वी यादव का वादा, जीविका दीदीयों को 30,000 रुपए वेतन, 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋणBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जीविका दीदीयों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देकर 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का वादा किया। उन्होंने जीविका दीदीयों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने और उन्होंने सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2 हजार भत्ता देने का भी वादा किया।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

