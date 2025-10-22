प्रेमानंद महाराज की तबियत फिर बिगड़ी, पेट का सीटी स्कैन कराया

Premanand Maharaj News in hindi: आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज की तबियत मंगलवार को एक बार फिर बिगड़ गई। वृंदावन के बिड़ला मंदिर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका सीटी स्कैन कराया गया।

पिछले कई दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर खबरें आ रही थी। दिवाली पर उनका फुलझड़ी जलाने की वीडियो सामने आने के बाद उनके भक्तों ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में महाराज जी अपने अनुयायियों के साथ फुलझड़ी जलाते और आतिशबाजी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। महाराज जी कभी राधा रानी को देखते हैं और कभी आसमान में जलती रोशनी का आनंद लेते हैं।

हालांकि एक बार फिर उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। प्रेमानंद जब बिरला मंदिर स्थित डायग्‍नोस्टिक सेंटर पहुंचे तो भक्‍त उनकी एक झलक को उमड़ पड़े। यहां तक की पुलिस को भी कानून व्‍यवस्‍था संभालने के लिए बहुत मशक्‍कत करनी पड़ी।

कहा जा रहा है कि प्रेमानंद जी के पेट में सूजन की वजह से दर्द है। इसकी जांच के लिए उन्‍हें सीटी स्‍कैन के लिए इस सेंटर पर लाया गया। हालांकि उन्‍हें बहुत गुप्‍त तरीके से लाया गया लेकिन लोगों तक यह बात जैसे ही पहुंची वे लोग डायग्‍नोस्टिक सेंटर के बाहर जमा हो गए। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि रिपोर्ट में क्या आया?

