Ajit Pawar Plane Crash : कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

Who were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

Learjet के विशेषज्ञ थे

जांच में क्या आया सामने

कैसे लगी विमान में आग

मीडिया खबरों में यह भी सामने आया कि पायलट ने रनवे न दिखने के कारण एक बार 'गो-अराउंड' (लैंडिंग टालकर दोबारा चक्कर काटना) भी किया था। जब पायलट दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे, तभी विमान रनवे के पास नियंत्रण खो बैठा और क्रैश हो गया। टकराते ही विमान में भीषण आग लग गई और कई धमाके हुए।