LIVE: अजित पवार का विमान हादसे में निधन, कपड़े और घड़ी से हुई शव की पहचान

02:28 PM, 28th Jan

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।



इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 28, 2026

-कपड़े और घड़ी से हुई अजित पवार को शव की पहचान।-प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और उनके सहयात्रियों की आज हवाई जहाज दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं। समस्त पवार परिवार और प्रियजनों को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।-बारामती में विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी चलते ये हादसा हुआ। एविएशन मिनिस्ट्री के चार अधिकारी VSR वेंचर्स के दिल्ली ऑफिस पहुंचे। ये सभी अधिकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हैं। विमान हादसे की जांच जारी। इस बीच विमान के मालिक वीके सिंह ने कहा- प्लेन बिल्कुल सही हालत में था और पायलट बहुत अनुभवी थे।