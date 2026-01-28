गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. maharashtra ajit pawar plane crash pso vidip jadhav death
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :ठाणे/कलवा , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (22:26 IST)

Ajit Pawar Plane Crash : परिवार और बच्चों को बिलखता छोड़ गए विदीप जाधव, पड़ोसियों की आंखों में तैर रही वह आखिरी मुस्कान

अजित पवार के PSO विदीप जाधव के कर्तव्य की कहानी

ajit pawar plane crash pso vidip jadhav death
vidip jadhav News : बारामती में बुधवार को हुए भीषण विमान हादसे ने न केवल महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े स्तंभ को ढहाने का काम किया, बल्कि कई ऐसे घरों के चिराग भी बुझा दिए जिनकी दुनिया उनके अपनों के इर्द-गिर्द सिमटी थी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ इस हादसे में जान गंवाने वालों में उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (Personal Security Officer)विदीप जाधव भी शामिल थे। विदीप उस अभागे 'लियरजेट 45' विमान में सवार थे, जो लैंडिंग के दूसरे प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनके साथ अजीत पवार, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलटों की भी मौत हो गई।

विटावा में छाया मातम, माता-पिता नहीं थे घर 

जैसे ही विदीप जाधव के निधन की खबर ठाणे के कलवा स्थित उनके इलाके 'विटावा' पहुंची, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। मीडिया खबरों के मुताबिक विदीप अपने पीछे बूढ़े माता-पिता, एक 14 साल की बेटी और सिर्फ 9 साल के मासूम बेटे को छोड़ गए हैं। जिस समय यह खबर आई, उनका घर बंद था क्योंकि उनके माता-पिता अपने पैतृक गांव गए हुए थे। मोहल्ले की गलियां, जो कभी विदीप की मौजूदगी से चहकती थीं, आज गमगीन हैं।
 

गलियों में फैला है सिर्फ सन्नाटा और खामोशी

कृष्णा विहार' की ओर जाने वाली लेन में आज सिर्फ खामोशी है। यह सन्नाटा उस दुख को बयां कर रहा है जो एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जाने से उपजा है। विदीप जाधव को उनके इलाके में केवल एक सुरक्षा अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद मिलनसार और सम्मान देने वाले इंसान के रूप में याद किया जा रहा है।
 
जिस सुरक्षाकर्मी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया, आज उसकी अपनी यादें उसके चाहने वालों को सुरक्षा का अहसास कराने के लिए काफी हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए यह घाव कभी न भरने वाला है।
नहीं थम रहे पड़ोसियों के आंसू  
विदीप को याद करते हुए उनके पड़ोसियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनकी एक पड़ोसी ने मीडिया से कहा कि मैं उन्हें 'दादा' कहकर बुलाती थी। वह बहुत ही सरल और मृदुभाषी थे। बुधवार सुबह 6.30 बजे मैंने उन्हें ड्यूटी पर जाते देखा था। सिर्फ दो घंटे बाद खबर आई कि वह अब नहीं रहे। यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 

क्या पता था आखिरी 'बाय' होगा

27 सालों से उनके पड़ोसी रहे एक अन्य व्यक्ति ने उस सुबह की एक डरावनी और भावुक याद मीडिया से कही। उसने बताया कि जब विदीप ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने हमेशा की तरह हाथ हिलाकर इशारा किया। हमने अनगिनत बार उन्हें ऐसे जाते देखा था, पर ज़हन में एक बार भी नहीं आया कि यह उनका आखिरी 'बाय' होगा। हाथ हिलाने वाला वह पल बार-बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Ajit Pawar Plane Crash : वक्त के पाबंद अजित पवार की कलाई घड़ी ने दी उनकी विदाई की गवाही

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बताया

पापा, मैं अजित पवार के साथ बारामती जा रही हूं, एयर होस्टेस पिंकी की आखिरी कॉल, भावुक पिता ने क्या बतायाPinky Mali News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के साथ उड़ान भर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की आखिरी बातचीत उनके पिता से हुई थी। पिंकी ने अपने पिता शिवकुमार माली को फोन पर बताया था- पापा, मैं अजित पवार के साथ जा रही हूं। कल होटल पहुंचकर बात करूंगी।

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था Expert

कौन थे अजीत पवार का जेट उड़ाने वाले कैप्टन सुमित कपूर, Learjet का माना जाता था ExpertWho were Captains Sumit Kapoor : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे के बारामती में लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। विमान को पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को-पायलट शांभवी पाठक उड़ा रहे थे। मीडिया खबरों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर विमानन जगत के बहुत पुराने खिलाड़ी थे। उनके पास 16,000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का विशाल अनुभव था।

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं। को-पायलट शांभवी पाठक, एक प्रशिक्षित कॉमर्शियल पायलट थीं।

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नाम

क्या था 70,000 करोड़ का सिचाई घोटाला, कैसे जुड़ा था अजित पवार का नामअजित पवार का व्यक्तित्व हमेशा दो पाटों के बीच रहा। एक तरफ जहां उनके काम करने की शैली और कार्यकर्ताओं के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें 'जननेता' बनाया, वहीं उनके करियर के साथ जुड़ा 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का वह अमिट दाग भी सुर्खियों में रहा। हालांकि जांच एजेंसियों ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर उन्हें राहत दी थी।

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photos

अजित पवार की तरह विमान हादसे में गई थी इन दिग्गजों की जान, देखें Photosमहाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। यह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे काले पन्ने हैं जब देश ने अपने चमकते सितारों को आसमान की गहराइयों में खो दिया।

और भी वीडियो देखें

बारामती पहुंचने पर शरद पवार ने लोगों से पूछा- यह कैसे हुआ

बारामती पहुंचने पर शरद पवार ने लोगों से पूछा- यह कैसे हुआबुधवार को विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के कुछ घंटों बाद बारामती पहुंचने पर अत्यंत दुखी एवं गंभीर नजर आ रहे शरद पवार ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ?

Ajit Pawar Plane Crash : वक्त के पाबंद अजित पवार की कलाई घड़ी ने दी उनकी विदाई की गवाही

Ajit Pawar Plane Crash : वक्त के पाबंद अजित पवार की कलाई घड़ी ने दी उनकी विदाई की गवाही28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए भीषण विमान हादसे के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के शव की पहचान करना बचाव दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक विमान के टकराने के बाद लगी भीषण आग के कारण शारीरिक पहचान कर पाना लगभग असंभव था।

Ajit Pawar Plane Crash : परिवार और बच्चों को बिलखता छोड़ गए विदीप जाधव, पड़ोसियों की आंखों में तैर रही वह आखिरी मुस्कान

Ajit Pawar Plane Crash : परिवार और बच्चों को बिलखता छोड़ गए विदीप जाधव, पड़ोसियों की आंखों में तैर रही वह आखिरी मुस्कानबारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) विदीप जाधव का भी निधन हो गया। ठाणे के विटावा में रहने वाले विदिप अपने पीछे दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ गए हैं। पढ़िए एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की भावुक कहानी।

कब्जामुक्त कराएं जमीन, बख्शे न जाएं भू माफिया, CM योगी के सख्त निर्देश

कब्जामुक्त कराएं जमीन, बख्शे न जाएं भू माफिया, CM योगी के सख्त निर्देशYogis Janata Darshan program: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी दबंग या भूमाफिया ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों, कमजोरों को उजाड़ने वालों तथा भूमाफिया को कतई न बख्शा जाए।

काला नमक चावल, भगवान बुद्ध की धरती से विश्व बाजार तक पहुंची सदियों पुरानी विरासत

काला नमक चावल, भगवान बुद्ध की धरती से विश्व बाजार तक पहुंची सदियों पुरानी विरासतKala Namak rice: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सिद्धार्थनगर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक धरती सिद्धार्थनगर आज केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि काला नमक चावल के कारण देश दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com