रविवार, 14 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (14:10 IST)

पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष, पीयूष गोयल ने किया नाम का ऐलान

Pankaj Chaudhary
पंकज चौधरी उत्तरप्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बने। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। वे निर्विरोध रूप से चुने गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके नाम का ऐलान किया। पंकज चौधरी महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं। वह कुर्मी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की एक जाति) से हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मुहर लग गई थी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि कैंपस के सभागार में इसकी घोषणा की गई।
कुर्मी समुदाय का पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय में काफी प्रभाव है और 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी (समाजवादी पार्टी) की ओर अपना झुकाव दिखाया था।
उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कुर्मी समुदाय के नेताओं को तीन बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिनमें पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं।
Webdunia
