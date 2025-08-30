शनिवार, 30 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Farmer dies in tiger attack in Sitapur
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :सीतापुर (यूपी) , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (12:06 IST)

सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ ने नोच नोचकर मार डाला

Tiger attack
Farmer dies in tiger attack in Sitapur: उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र के बसारा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर कथित रूप से बाघ (tiger) ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस (police) ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम उस समय की है, जब 50 वर्षीय किसान राकेश वर्मा अपने खेत में काम कर रहे थे तभी कथित तौर पर झाड़ियों से निकलकर एक बाघ ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।ALSO READ: मध्य प्रदेश में बाघ की दहाड़ बरकरार
 
बाघ ने नोच-नोचकर मार डाला : उसने बताया कि बाघ ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और नोच-नोचकर मार डाला। घटनास्थल पर मौजूद अन्य किसानों के अनुसार राकेश वर्मा खेत में अकेले थे और उनकी चीखें सुनकर आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ उन्हें खेत से घसीटकर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी शोर मचाते हुए लगातार बाघ का पीछा कर रहे थे जिससे डरकर बाघ उन्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
 
इस बीच सीतापुर के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पर बाघ के हमले के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं और न ही घटनास्थल पर बाघ के पंजों के निशान पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम ने मौके से नमूने और जरूरी जानकारी एकत्र कर ली है और जांच जारी है।ALSO READ: सरहदों से परे, फिर सुनाई देने लगी हैं बाघों की दहाड़ें
 
खंडेलवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महोली क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है। इससे पहले 22 अगस्त को एक 22 वर्षीय युवक को बाघ ने मार डाला था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों आरोप है कि बाघों के बार-बार हमले के बावजूद वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम

2029 तक के लिए नरेंद्र मोदी को मिली संघ की हरी झंडी, 75 साल में रिटायरमेंट की अटकलों पर विराम2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और संघ के बीच तल्खी और पिछले दिनों संघ प्रमुख के 75 साल में रिटायरमेंट वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बाद अब एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के नजरिए को साफ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायरमेंट होने वाले मुद्दे पर कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए।

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंधPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ाPakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है।

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी

अयोध्या में इस बार भी बनेगा रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरीDeepotsav 2025: श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार राम की पैड़ी पर नौवें आयोजन के दौरान 26.11 लाख दीप प्रज्वलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 28 लाख दीप बिछाने की योजना बनाई गई है।

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायत

अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, TMC MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ थाने में शिकायतMahua Moitra objectionable comment on Amit Shah: पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर कहा कि उनका ‘सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

कुशीनगर में आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

कुशीनगर में आरएसएस के जिला सह संघ चालक के बेटे की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तारSangh driver's son murdered: कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में पशु चराने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला सह संघ चालक इंद्रजीत सिंह के बेटे की लाठी-डंडों और फरसे से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ((RSS) संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जबकि एक फरार है। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?

रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?Jammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में शनिवार को भी कुदरत का कहर जारी रहा। रामबन के रामगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रियासी के माहोरे में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

पीएम मोदी ने किया शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सफर, क्या भारत में चलेगी यह ट्रेन?

पीएम मोदी ने किया शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सफर, क्या भारत में चलेगी यह ट्रेन?PM Modi in Bullet Train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री शगिरो इशिबा के साथ शिंकानसेन ट्रेन में सफर किया। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। इस दौरान उन्होंने पूर्वी जापान रेलवे कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की। मोदी की बुलेट ट्रेन में सवारी से सवाल उठ रहा है किया क्या यह ट्रेन भारत में भी चलेगी?

Weather Update: पंजाब के 250 गांवों में बाढ़, प्रयागराज में 10 हजार घर पानी में डूबे

Weather Update: पंजाब के 250 गांवों में बाढ़, प्रयागराज में 10 हजार घर पानी में डूबेWeather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार पंजाब में भारी वर्षा का दौर जारी है। इससे 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के 250 गांवों में बाढ़ का प्रकोप है। दूसरी ओर उत्तराखंड में 4 जगह बादल फट गया है। इससे भारी वर्षा हो रही है। उत्तरप्रदेश के प्रयागराज नगर में 10 हजार घरों में पानी घुस गया है। आईएमडी के अनुसार देशभर के राज्यों में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा।

ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे CM डॉ. मोहन यादव, संभाग में पर्यटन को मिलेगी नई दिशा

ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे CM डॉ. मोहन यादव, संभाग में पर्यटन को मिलेगी नई दिशामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर–चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। “टाइमलेस ग्वालियर: इकोज़ ऑफ़ कल्चर, स्पिरिट ऑफ़ लेगेसी” थीम पर केन्द्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से 13 अक्टूबर-2025 तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com