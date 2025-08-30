सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत, बाघ ने नोच नोचकर मार डाला
Farmer dies in tiger attack in Sitapur:
उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र के बसारा गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान पर कथित रूप से बाघ (tiger) ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस (police) ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम उस समय की है, जब 50 वर्षीय किसान राकेश वर्मा अपने खेत में काम कर रहे थे तभी कथित तौर पर झाड़ियों से निकलकर एक बाघ ने पीछे से उन पर हमला कर दिया।ALSO READ: मध्य प्रदेश में बाघ की दहाड़ बरकरार
बाघ ने नोच-नोचकर मार डाला : उसने बताया कि बाघ ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और नोच-नोचकर मार डाला। घटनास्थल पर मौजूद अन्य किसानों के अनुसार राकेश वर्मा खेत में अकेले थे और उनकी चीखें सुनकर आस-पास काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ उन्हें खेत से घसीटकर ले जा चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि हम सभी शोर मचाते हुए लगातार बाघ का पीछा कर रहे थे जिससे डरकर बाघ उन्हें छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
इस बीच सीतापुर के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पर बाघ के हमले के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं और न ही घटनास्थल पर बाघ के पंजों के निशान पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम ने मौके से नमूने और जरूरी जानकारी एकत्र कर ली है और जांच जारी है।ALSO READ: सरहदों से परे, फिर सुनाई देने लगी हैं बाघों की दहाड़ें
खंडेलवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। महोली क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी घटना है। इससे पहले 22 अगस्त को एक 22 वर्षीय युवक को बाघ ने मार डाला था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों आरोप है कि बाघों के बार-बार हमले के बावजूद वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta