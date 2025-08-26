किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

farmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

भरसेने गांव के राम शंकर पाल ने जब अपने बछड़े का पहला बर्थडे मनाने की सोची तो उन्होंने बाकायदा एक पार्टी रखी। इस पार्टी में घरवाले ही नहीं, बल्कि गांव के कई लोग भी मेहमान बनकर पहुंचे।

गांव के लोग इस कार्यक्रम को देखकर बहुत खुश हुए। किसान और उसके परिवार ने अपने बछड़े का जन्मदिन मनाकर यह साबित कर दिया कि जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं होता, बल्कि इसमें प्यार और अपनापन भी होता है।

