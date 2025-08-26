मंगलवार, 26 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: औरैया , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (14:54 IST)

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

calf happy birthday
farmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 
 
भरसेने गांव के राम शंकर पाल ने जब अपने बछड़े का पहला बर्थडे मनाने की सोची तो उन्होंने बाकायदा एक पार्टी रखी। इस पार्टी में घरवाले ही नहीं, बल्कि गांव के कई लोग भी मेहमान बनकर पहुंचे।
 
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान ने अपने बछड़े का हाथ पकड़कर उससे केक कटवाया। जैसे ही बछड़े ने केक काटा, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे और खुशी जाहिर की। इसके बाद किसान ने अपने बछड़े को खुद ही केक खिलाया। गांव के बच्चे और बुजुर्ग सब इस नजारे को देखकर खुश हो गए। माहौल बिल्कुल परिवार की पार्टी जैसा था, फर्क बस इतना था कि इस बार पार्टी की शान इंसान नहीं बल्कि गाय का बछड़ा था।
 
गांव के लोग इस कार्यक्रम को देखकर बहुत खुश हुए। किसान और उसके परिवार ने अपने बछड़े का जन्मदिन मनाकर यह साबित कर दिया कि जानवर और इंसान के बीच का रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं होता, बल्कि इसमें प्यार और अपनापन भी होता है। 
edited by : Nrapendra Gupta
