रविवार, 8 फ़रवरी 2026
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  उत्तर प्रदेश
  4. cm yogi india us tariff deal opportunity for up
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (11:23 IST)

CM योगी ने कहा- भारत-अमेरिका टैरिफ समझौता UP के लिए अवसर

Yogi Adityanath
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत प्रस्तावित भारत-अमेरिका शुल्क (टैरिफ) रूपरेखा राज्य की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और श्रम-प्रधान उद्योगों को संरचनात्मक सहयोग मिलेगा तथा निवेश और रोजगार के दीर्घकालिक अवसर सृजित होंगे।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व” का परिणाम है और किसानों के हितों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार करेगा।
 
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती देने के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।
 
उन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत जारी संयुक्त बयान ने उत्तर प्रदेश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत दिया है।
 
उन्होंने कहा कि इस समझौते का प्रभाव केवल व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कपड़ा उद्योग, लेदर, कृषि-आधारित उद्योग, एमएसएमई और औद्योगिक विनिर्माण जैसे उन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जिनमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख है।
 
योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर हस्तनिर्मित कालीनों के लिए प्रख्यात भदोही-मिर्जापुर कालीन निर्माण क्षेत्र लंबे समय से ऊंचे आयात शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा की चुनौती झेल रहा था। शुल्क में कटौती के बाद इन उत्पादों की लागत संरचना में सुधार की संभावना है, जिससे निर्यात ऑर्डर और दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों को बढ़ावा मिल सकता है।’’
 
उन्होंने कहा कि इसी तरह वाराणसी का रेशम और हैंडलूम क्षेत्र अमेरिकी बाजार में सीमित लेकिन स्थिर मांग के बीच बेहतर पहुंच हासिल कर सकता है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में हैंडलूम क्षेत्र को शून्य शुल्क का लाभ मिलने की बात कही गई है।
 
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवार और विभिन्न कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि शुल्क घटने से निर्यात श्रृंखला में उनकी सीधी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे मूल्यवर्धन का बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही बना रहेगा।
 
बयान के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संयुक्त बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषि, डेयरी, अनाज, मोटा अनाज, मसाले, पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसानों के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।
 
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्य के लिए यह प्रावधान विशेष महत्व रखता है, जहां बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर है।
4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?

4 रुपए वाले बयान पर बरसे ओवैसी, असम के CM पर कसा तंज, बोले- मैं तुम्हें 2 रुपए दे रहा, लोगे?Asaduddin Owaisi took a dig at Himanta Biswa Sarma : तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत को 2 रुपए की पेशकश कर उनका मजाक उड़ाया। ओवैसी ने 4 रुपए वाले बयान पर पलटवार किया। ओवैसी ने सरमा की 'मियां मुस्लिम' टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुस्लिम ऑटो चालकों को कम किराया देने की बात करते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं तुम्हें ये 2 रुपए दे रहा हूं, क्या तुम इसे लोगे?

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूड

बजट झटका और टैरिफ राहत— 6 दिन में ऐसे घूम गया शेयर बाजार का मूडShare Market Review Market ki Baat : शेयर बाजार के लिए 6 दिन वाला यह कारोबारी हफ्ते बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले बजट की वजह से बाजार में भारी गिरावट आई तो बाद में अमेरिकी टैरिफ के घटने से बाजार में जबरदस्त उछाल भी आया। इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स 1311 और निफ्टी में 373 अंक बढ़ा।

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोल

जिसका डर था वही हुआ! योगेंद्र यादव ने खोली भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पोलyogendra yadav decodes india us trade deal: सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंडो-यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है।

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?

क्या अमूल की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ेगी सहकारी भारत टैक्सी?देश में सहकारिता के आधार पर पहली कैब सर्विस भारत टैक्सी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आम लोगों को महंगे किराए से राहत दिलाने और ड्राइवरों की आय बढ़ाने के मकसद से शुरू यह सेवा कितना कारगर होगी?

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...

जनकपुरी हादसे पर राहुल ने दिल्‍ली सरकार पर साधा निशाना, बोले- असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है...Delhi Janakpuri Bike Accident Case : पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने हादसे को लेकर दिल्‍ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि यह मौत नहीं बल्कि हत्या है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। राहुल ने कहा कि असली कातिल सड़क नहीं, गैरजिम्मेदार सत्ता है। उन्‍होंने कहा कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी फिर एक युवा की जान ले गई।

और भी वीडियो देखें

surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंग

surajkund mela accident : फरिश्ता बनकर आए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, कई जानें बचाईं, पर खुद हार गए जिंदगी की जंगसूरजकुंड मेले की जगमगाहट और खुशियों के बीच शनिवार की शाम एक ऐसी दुखद खबर लेकर आई, जिसने न केवल पुलिस महकमे, बल्कि हर सुनने वाले की आंखें नम कर दीं। हरियाणा पुलिस के जांबाज निरीक्षक (इंस्पेक्टर) जगदीश प्रसाद अब हमारे बीच नहीं रहे। मेले में एक झूला टूटने से हुए भीषण हादसे के दौरान, जगदीश प्रसाद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाने के लिए मौत के मुंह में छलांग लगा दी।

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस

Indians attacked in Russia : रूस में चाकूबाजी से हड़कंप, 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल, जांच में जुटी पुलिसरूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के एक विश्वविद्यालय में शनिवार को चाकू से किए गए हमले में 4 भारतीय छात्रों समेत कम से कम 6 लोग घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों और यहां भारतीय मिशन की तरफ से यह जानकारी दी गयी।

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबाद

PM Modi Malaysia Visit Live: पीएम मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ मिलकर Pakistan को घेरा, आतंकवाद पर दिया दो टूक संदेश, कांप उठेगा इस्लामाबादआतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के मौजूदा माहौल में भारत और मलेशिया, जो समुद्री पड़ोसी देश हैं, उन्हें अपने रिश्तों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का मुख्य संदेश भारत–मलेशिया संबंधों को नए स्तर पर ले जाना और हर संभव क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालात

surajkund mela : खुशियों के बीच मातम, सूरजकुंड मेले में अचानक कैसे हुआ बड़ा हादसा, जानें अभी क्या हैं ताजा हालातहरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया था। मीडिया खबरों के मुताबिक मेले में झूला टूटने से 12 लोग घायल हुए और लोगों को बचाने की कोशिश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए आयोजनस्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी नए नक्शे से PoK और अक्साई चीन पर मचाई हलचल

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी नए नक्शे से PoK और अक्साई चीन पर मचाई हलचलशनिवार को जब भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की, तो ट्रंप प्रशासन द्वारा साझा किए गए भारत के एक नक्शे ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय द्वारा जारी इस नक्शे में पूरे जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है, को भारत के अभिन्न अंग के रूप में दिखाया गया है।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

