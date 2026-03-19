गुरुवार, 19 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Azim and Azad Spying for Pakistan Arrested
Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: हापुड़ (उप्र) , गुरुवार, 19 मार्च 2026 (15:04 IST)

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले अजीम और आजाद गिरफ्तार

Azim and Azad Spying for Pakistan Arrested
Spies Working for Pakistan Arrested : पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए जासूसी करने वाले 2 युवक आईबी, दिल्ली पुलिस और एटीएस मेरठ के हत्थे चढ़ गए है। जब हम इस तरह की खबर पढ़ते हैं, तो केवल एक आपराधिक घटना सामने नहीं आती, बल्कि कई गहरे सवाल भी उठ खड़े होते हैं। जासूसी में संलिप्त 2 युवकों की गिरफ्तारी की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस तरह साधारण दिखने वाले लोग धीरे-धीरे एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।

यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों अजीम राणा और आजाद राजपूत तक सीमित नहीं लगता, बल्कि यह उस बदलते दौर की कहानी बयां कर रहा है, जहां सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म संपर्क का माध्यम ही नहीं, बल्कि साजिशों का पुल भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप जैसे साधन, जो आमतौर पर संवाद और मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं, यहां संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम बन गए।
शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाला अजीम राणा हापुड़ जनपद से है और आजाद राजपूत मेरठ जिले के जई गांव का रहने वाला है। ये दोनों आरोपियों के मोबाइल से राष्ट्रविरोधी चैट, फोटो, वीडियो और लोकेशन का डाटा मिला है। माना जा रहा है कि ये लंबे समय से भारत के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की जासूसी करके उनकी जानकारी शहजाद को उपलब्ध करवा रहे थे।
 

ऐसी जगहों की रैकी की जाती है

सोचने वाली बात यह है कि राजधानी से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान जैसे मेट्रो स्टेशन और धार्मिक स्थल किसी की नजर में सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि संभावित लक्ष्य बन सकते हैं। जब ऐसी जगहों की रैकी की जाती है और उनकी जानकारी सीमाओं के पार भेजी जाती है, तो यह केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि समाज की शांति और विश्वास पर सीधा प्रहार है।
 

लाइव वीडियो पर होती थी लंबी बातचीत 

हापुड़ के एसपी ज्ञानंजय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर 2025 में ये दोनों आरोपित इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप के माध्यम से शहजाद के संपर्क में आए थे। अजीम, आजाद और गैंगस्टर भट्टी की लाइव वीडियो पर लंबी बातचीत होती थी। इन दोनों ने बीती 19 फरवरी को दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास बने सनातन धर्म मंदिर और उसके आसपास की रिहायशी क्षेत्र की लोकेशन शहजाद के साथ शेयर की थी।

इन जासूसों ने ग्रेटर नोएडा के रावण मंदिर की जानकारी भी साझा की है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वह धार्मिक स्थलों की रैकी कर रहे थे। यदि यह पुलिस के हत्थे समय रहते नहीं चढ़ते तो किसी बड़ी वारदात को पाकिस्तान में बैठे आतंकी अंजाम दे सकते थे। 

पाकिस्तान में बैठकर भारत के लोगों का ब्रेनवॉश 

शहजाद राणा पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की आईएसआई का मुख्य हैंडलर मानती है। ऐसे लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के लोगों का ब्रेनवॉश करते हु आर्थिक लाभ देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचते हैं। इन दोनों जासूसों के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस इनसे जुड़े और लोगों का नेटवर्क खंगाल रही है।
यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही संवेदनशील भी। इसके उपयोग और दुरुपयोग के बीच की रेखा बहुत पतली है। सवाल यह नहीं कि तकनीक दोष है, बल्कि यह है कि उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से उसे चला रहा है। इसलिए हमें सतर्क रहने, जागरूक बनना होगा अन्यथा ऐसे लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। देश की सुरक्षा का जिम्मा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों का नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर

मोजतबा खामेनेई की कसम- अली लारिजानी की मौत का बदला लेंगे, रियाद में 2 बड़े धमाके, मिडिल ईस्ट में तनाव चरम परईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 61वीं लहर का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने देश के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के बाद चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द ही उनके खून की कीमत चुकानी होगी।

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!

Pakistan अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा': तुलसी गबार्ड की इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में मचाया हड़कंप!अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने चेतावनी दी है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच इन देशों की सैन्य क्षमता और मिसाइल ताकत तेजी से बढ़ रही है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमला

ईरान की चेतावनी, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल ठिकानों पर करेगा हमलाईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दक्षिणी ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड और असालुयेह शहर की तेल-गैस सुविधाओं पर एयरस्ट्राइक की है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है।

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोल

यहूदी कब से हमारे पूर्वज और बाप हो गए, कांग्रेस के राजीव शुक्ला के करारे बोलRajiv Shukla Rajya Sabha Speech: संसद में कांग्रेस सांसद और पूर्व क्रिकेटर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर करारा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने इज़राइल को 'फादरलैंड' (पितृभूमि) बताया था।

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?

अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप! न 'मागा' का साथ मिला न यूरोप का, क्या ईरान युद्ध बनेगा उनकी सबसे बड़ी भूल?डोनाल्ड ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) आंदोलन आंतरिक कलह से जूझ रहा है। ईरान युद्ध को लेकर टकर कार्लसन और मार्जोरी टेलर ग्रीन जैसे दिग्गजों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। जानें क्या है पूरा मामला।

और भी वीडियो देखें

विक्रमादित्य ने सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, 2 हजार साल बाद भी उनके आदर्श प्रासंगिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

विक्रमादित्य ने सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए, 2 हजार साल बाद भी उनके आदर्श प्रासंगिक: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रवीन्द्र भवन में आयोजित विक्रमोत्सव-2026 के अंतर्गत कोटि सूर्य उपासना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गुड़ी पड़वा है। संपूर्ण सृष्टि में गुड़ जैसी मिठास फैल गई है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में आज से नव संवत्सर एवं नववर्ष का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर सृष्टि के आरंभ दिवस की अमृत बेला को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है।

गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पार

गैस फील्ड पर हमलों से तेल संकट गहराया, ब्रेंट 113 डॉलर पारमिडिल ईस्ट में Strait of Hormuz संकट और गैस फील्ड पर हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड 113 डॉलर पार पहुंच गया, जबकि WTI भी 96 डॉलर के करीब है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने से दुनिया भर में आर्थिक असर दिख रहा है।

EPFO Pension Update: अब बढ़ेगी PF की न्यूनतम पेंशन, जानिए कितनी हो सकती है वृद्धि

EPFO Pension Update: अब बढ़ेगी PF की न्यूनतम पेंशन, जानिए कितनी हो सकती है वृद्धिeps 95 pension hike भविष्यनिधि संगठन (EPFO) के पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ाने की मांग अब पूरी होते दिख रही है। दरअसल, श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। माना जा रहा है कि यह पेंशन वर्तमान से तीन गुना तक की जा सकती है।

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, क्‍या तापमान होगा कम, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, क्‍या तापमान होगा कम, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पूर्व भारत में अगले 24 घंटों तक कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है, जिसके बाद तीव्रता कम होने की संभावना है। वहीं पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर 20 मार्च तक जारी रह सकता है। IMD ने कई राज्‍यों में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में ताजा बर्फबारी के कारण शीतलहर जैसी स्थिति लौट आई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है।

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक बने रहेंगे, SC से हाईकोर्ट का फैसला खारिज

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक बने रहेंगे, SC से हाईकोर्ट का फैसला खारिजमध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कांग्रेस मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर भाजपा के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पर रोक लगाने के साथ विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्ते पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 तय की है।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com