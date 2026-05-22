6 दिन बंद रहेगा देश का सबसे बड़ा बैंक SBI! लोगों पर क्या होगा असर?
SBI Bank Holiday May 2026: वीकेंड, बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल और त्योहार की छुट्टियों की वजह देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक लगातार 6 दिनों तक बैंक बंद रह सकता है। इस दौरान बैंक में ऑफलाइन काम जैसे चेक क्लियर कराना, नया खाता खुलवाना, लोन के कागज जमा करना या बैंक ड्राफ्ट बनवाना, जैसे काम नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आप बैंकिंग संबंधी काम आज ही निपटा लें।
क्यों 6 दिन बंद रहेंगे बैंक?
दरअसल 23 मई 2026 को चौथा शनिवार होने की वजह से बैंक है तो 24 मई को रविवार की छुट्टी है। 25 और 26 मई 2026 को एसबीआई के कर्मचारियों की हड़ताल हैं इस वजह से बैंक का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। 27 और 28 मई 2026 को ईद-उल-अजहा के मौके पर दो दिन बैंक की छुट्टी रहेगी।
क्यों हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी?
ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन की शिकायत है कि नई भर्तियों में देरी हो रही है, कई काम बाहरी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। कर्मचारियों के प्रमोशन और करियर ग्रोथ से जुड़ी नीतियों में भी सुधार नहीं हो रहा है। इन मांगों को लेकर ही बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
इस दौरान आप नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना काम निपटा सकते हैं। एसबीआई एटीएम की मदद से कैश डिपोजिट करने और पैसे निकालने का काम भी प्रभावित नहीं होगा। हालांकि इन 6 दिनों में ब्रांच से जुड़े काम प्रभावित होंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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