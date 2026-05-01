चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा
LPG Cylinder Price Hike : 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम करीब 1000 रुपए बढ़ा दिए। अब 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 3 हजार रुपए प्रति सिलेंडर से भी ज्यादा हो गई। इससे व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है।
1 मई से देश के तमाम शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम करीब 1,000 रुपए बढ़ गए। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक, 1 मई से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ गए हैं और अब यह 3,071.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा है। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज से 3,024 रुपए पहुंच गए हैंस अभी तक यह 2,031 रुपए प्रति सिलेंडर मिल रहा था।
कोलकाता में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 3,202 रुपए का हो गया, यह अभी तक 2,208 रुपए में मिल रहा था। चेन्नई में एलपीजी का दाम बढ़कर 3,237 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है, जो अभी तक 2,246.50 रुपए था।
गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय करती है। गैस सिलेंडर महंगा होने से शादी के सीजन में जनता को बड़ा झटका लगा है और अब होटल-रेस्तरां पर खाना और भी महंगा हो जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
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