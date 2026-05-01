सिलेंडर 4 माह में 1518 रुपए महंगा, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- 'महंगाई मैन' का चाबुक

'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला

कांग्रेस ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। जी हां, कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ 4 महीने में 1,518 रुपए महंगा हो गया। अभी साल के 8 महीने बाकी हैं। मोदी की वसूली जारी है...

'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ।



मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए



• 1 मई: 993

• 1 अप्रैल: 218

• 7 मार्च: 115

• 1 मार्च: 31

• 1 फरवरी: 50

• 1 जनवरी: 111

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टोटल: 1,518



जी… — Congress (@INCIndia) May 1, 2026

कांग्रेस ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, मोदी सरकार सिर्फ वसूली करना जानती है। अब 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी महंगा कर दिया। पहले आधार कार्ड पर सिलेंडर बांटे, फिर उसका दाम बढ़ा दिया। ये बड़े चालबाज लोग हैं।





सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।

सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी-थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो ख़ुद ख़रीदकर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है।



सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रूपये महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपये कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 1, 2026 उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ‘महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपावाले किस पर एहसान कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ‘महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी व मंदी’ पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी?

edited by : Nrapendra Gupta