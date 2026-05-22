देवभूमि में सड़कों पर नहीं होने देंगे नमाज़ : पुष्कर सिंह धामी
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज़ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों पर नमाज़ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि नमाज़ मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ी जानी चाहिए। सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर लोगों को परेशानी में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान सभी को है, लेकिन कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता की आवाजाही के लिए हैं।
फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पदों पर होगी नई नियुक्तियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आग की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर अधिकारी मौके पर पहुंचें। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड के एक हजार नए पदों पर भर्ती करने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री ने मानसून को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने और प्रभारी सचिवों को जिलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और साफ-सफाई बेहतर रखने को कहा।
Edited By : Chetan Gour
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