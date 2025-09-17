बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Last Modified: बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (20:50 IST)

हमें बन्दूकों को शांत करना और कूटनीति का सहारा लेना होगा

Antonio Guterres
UN Secretary General Antonio Guterres: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने एक "बिखरी हुई दुनिया" में शान्ति के लिए अधिक प्रयासों की अपील की है, जहं युद्ध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह सन्देश 21 सितम्बर को मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय शान्ति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में, वार्षिक समारोह के दौरान शान्ति की घंटी बजाकर दिया। इस वर्ष के दिवस का विषय है: “अभी क़दम उठाएं, एक शान्तिपूर्ण दुनिया के लिए.”
 
यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि शान्ति की राह पर चलना ही संगठन का "धड़कता हुआ हृदय" है, लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है, “शान्ति ख़तरे में है। युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। आम लोग पीड़ा झेल रहे हैं। मानवाधिकार और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून रौंदे जा रहे हैं और ऐसी छाप छोड़ रहे हैं जो हमारी साझा मानवता को कलंकित करते हैं।” महासचिव ने कहा, “हम जानते हैं कि शान्ति संयोग से नहीं होती है। यह साहस, समझौते, और सबसे बढ़कर कार्रवाई से गढ़ी जाती है।” आज दुनिया के सामने विकल्प स्पष्ट है।
 
"हमें नागरिकों की रक्षा करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी होगी।” वे याद दिलाते हैं कि संघर्ष की जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। “हमें कार्रवाई करनी होगी – असमानता और बहिष्करण से लेकर, नफ़रत फै़लाने वाली भाषा और जलवायु संकट तक..” यूएन महासचिव ने ज़ोर देकर कहा कि “हमें रोकथाम, संवाद और विश्वास में निवेश करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। और हमें शान्ति निर्माता महिलाओं व युवाओं का समर्थन करने के लिए कार्रवाई करनी होगी, जो उम्मीद की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं।”
 
यूएन की अहमियत पर ज़ोर : संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष ऐनालेना बेयरबॉक ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में, वैश्विक स्तर पर बढ़ते युद्धों के बीच सवाल उठाया कि क्या संयुक्त राष्ट्र के बिना, दुनिया में युद्ध कम होंगे, और इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट कहा, "निश्चित रूप से नहीं।" उन्होंने कहा, “यह हार मानने का समय नहीं है, बल्कि यह और अधिक प्रयास करने का समय है।”
 
शान्ति की राह... : यूएन महासचिव ने कहा कि “शान्ति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे प्रबल शक्ति है। और यह हमारी पहुंच में है, यदि हम इसे चुनें...” उन्होंने कहा कि शान्ति की घंटी का यही सन्देश है, जिसे 1952 में दुनिया भर के लोगों द्वारा दान किए गए सिक्कों और पदकों से ढाला गया था, जो शान्ति की इच्छा में एकजुट थे। यह शान्ति का घंटी हमें याद दिलाती है कि सबसे छोटा योगदान भी कुछ स्थाई गढ़ सकता है। महासचिव ने सन्देश दिया कि “बिखरी हुई दुनिया में भी, हम एक साथ आकर शान्ति की गूँज फैला सकते हैं।”
 
जापान की भेंट : ग़ौरतलब है कि यूएन जापान संघ ने, 8 जून 1954 को, जापानी शान्ति घंटी संयुक्त राष्ट्र को भेंट की थी। इस घंटी पर 8 जापानी अक्षर लिखे हैं, जिनका अर्थ है: “सम्पूर्ण विश्व शान्ति अमर रहे।” यह घंटी पारम्परिक लकड़ी से निर्मित शिंटो मन्दिर जैसी संरचना में लटकाकर रखी गई है। यह घंटी साल में दो बार बजाई जाती है, वसन्त ऋतु के पहले दिन, vernal equinox पर और अन्तरराष्ट्रीय शान्ति दिवस की स्मृति में।
अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पण

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पणChhota Gaya in Nandigram Ayodhya: क्या आपको जानकारी है कि पितृ पक्ष में गया जैसा ही लाभ अयोध्या के छोटे गया में भी प्राप्त होता है। रामनगरी अयोध्या जनपद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके अनुज भरतजी ने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक श्रीराम की खड़ाऊ रखकर तपस्या की थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ाम

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ामअमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

और भी वीडियो देखें

Webdunia
