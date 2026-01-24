शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Secretary General Antonio Guterres address to 80th anniversary of United Nations General Assembly Antonio
Written By UN
Last Modified: शनिवार, 24 जनवरी 2026 (21:10 IST)

यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश बोले- जब हम सब एकजुट तो मानवता सर्वाधिक शक्तिशाली

UN Secretary General Antonio Guterres
United Nations General Assembly Anniversary : 'शक्तिशाली ताक़तें वैश्विक सहयोग को कमज़ोर करने के लिए तत्पर हैं', यह चेतावनी है यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश की, जिन्होंने यूएन महासभा की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लन्दन में एक कार्यक्रम में ये भी कहा है कि मानवता तब सबसे अधिक मज़बूत होती है, जब हम सभी एकजुट होते हैं। यह कार्यक्रम शनिवार को लन्दन के मैथोडिस्ट सैंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। यह वही जगह है जहां यूएन महासभा का प्रथम सत्र 10 जनवरी 1946 को आयोजित किया गया था। 
 
यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने इस समारोह में शिरकत करने के लिए आए प्रतिनिधियों का आहवान किया कि उन्हें बदलाव के लिए साहसिक होना होगा। इतना साहस जुटाना होगा जितना कि 80 वर्ष पहले इस सभागार में आए लोगों ने एक बेहतर दुनिया के निर्माण का सपना देखने के लिए जुटाया था।
शनिवार को इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र एसोसिएशन- यूके ने किया जिसमें दुनियाभर से आए लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इसी कार्यक्रम में यूएन महासभा ऐनालेना बेयरबॉक, अन्तरिक्ष के लिए यूएन चैम्पियन प्रोफ़ैसर ब्रायन कॉक्स और यूएन शरणार्थी एजेंसी– UNHCR की सदभावना दूत माया ग़ज़ल भी मौजूद रहे। इसी समारोह में यूएन सुरक्षा परिषद की पहली बैठक की 80वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, जो पास में ही स्थित चर्च हाउस में 17 जनवरी 1946 को आयोजित हुई थी।
 

संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी चिन्ह

यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए इस स्थल के सांकेतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रथम यूएन महासभा का आयोजन दूसरे विश्व युद्ध का अन्त होने के चार महीने के बाद इन्हीं दीवारों के भीतर हुआ था। उस समय लन्दन भारी बमबारी से त्रस्त था, जहां हज़ारों लोग मारे जा चुके थे। ये आंकड़े इस बात की शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्यों वजूद में आया?
 
यूएन महासचिव ने कहा, प्रतिनिधियों को इस हॉल में पहुंचने के लिए एक ऐसे शहर से गुज़रकर आना पड़ा जो युद्ध से त्रस्त हो चुका था। बकिंघम पैलेस, वैस्टमिन्सटर ऐबी और हाउस ऑफ़ कॉमन्स, जर्मन सेनाओं की बमबारी में ध्वस्त हो चुके थे और उन बमों के गिरने के साथ ही, भयभीत नागरिक सुरक्षा की ख़ातिर इस मैथोडिस्ट सैंट्रल हॉल के तहख़ाने में पनाह ले रहे थे, जो कि लन्दन में आसमान से होने वाले हमलों से बचाने वाला एक प्रमुख आश्रय स्थल था।
उन हमलों के दौरान लगभग 2000 लोग सुरक्षा की ख़ातिर इस हॉल में एकत्र हुए थे और उसके बाद दुनिया के कुछ देश 1946 में इस हॉल में इकट्ठा हुए थे, मक़सद था– आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाने के लिए। एंतोनियो गुटेरेश ने कहा, कई तरह से ये हॉल उस चीज़ का भौतिक प्रतिनिधित्व करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है : एक ऐसा स्थान जिसमें लोग अपना विश्वास समाहित करते हैं– शान्ति की ख़ातिर, सुरक्षा के लिए, एक बेहतर जीवन की आस में।
 

1926 की दुनिया, 1946 की दुनिया नहीं 

यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि प्रथम यूएन महासभा के सत्र के 80 साल बाद इसकी सदस्यता 51 से बढ़कर 193 देशों तक पहुंच गई है। यूएन महासभा देशों के परिवार की संसद है। यह हर एक आवाज़ को बुलन्द करने के लिए एक मंच है, सहमति बनाने के लिए स्थान और सहयोग की एक मशाल।
 
ग़ौरतलब है कि यूएन महासभा, इस विश्व संगठन का एक ऐसा निकाय है जहां सभी देशों को समानता के साथ बोलने का अधिकार है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक नीति-निर्माता व देशों की प्रतिनिधिक संस्था है। यूएन महासचिव ने पिछले एक दशक का झरोखा पेश करते हुए कहा कि ग़ाज़ा, यूक्रेन और सूडान में युद्ध बहुत पीड़ादायक और कल्पना से भी कहीं अधिक क्रूर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जैसे एक रात बीतने के साथ ही ज़िद्दी रूप धारण कर लिया है और महामारी ने राष्ट्रवाद की अग्नियों में ईंधन झोंका, जिसने विकास और जलवायु कार्रवाई पर प्रगति को ठप कर दिया।
एंतोनियो गुटेरश ने ज़ोर देते हुए बताया कि वर्ष 2025 अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और यूएन मूल्यों के लिए एक विशालकाय चुनौतीपूर्ण वर्ष साबित हुआ है। सहायता में कटौती की गई। विषमताओं का दायरा बढ़ा। जलवायु आपदा में बढ़ोतरी हुई। अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की धज्जियां उड़ाई गईं। सिविल सोसायटी पर दम सघन हुआ। दंडमुक्ति के साथ पत्रकारों की हत्याएं की गईं और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को बार-बार धमकियां दी गईं, उन्हें ख़तरे में डाला गया या उनकी हत्याएं की गईं, ड्यूटी को अंजाम देते समय।
 
संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि वर्ष 2025 में दुनियाभर में सैन्य व्यय 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि ब्रिटेन के मौजूदा सहायता बजट से 200 गुना अधिक है यानी ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था के लगभग 70 प्रतिशत के समान। जीवाश्म ईंधन से लाभों में बढ़ोतरी जारी रही, जबकि पृथ्वी पर तापमान वृद्धि के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और साइबर स्‍थान में, ऐल्गोरिदम ने झूठी जानकारियों को फ़ायदा पहुंचाया है, नफ़रतों को ईंधन दिया है और सर्वसत्तावादियों को नियंत्रण के शक्तिशाली उपकरण दिए हैं।
 

एक बेहतर दुनिया की ख़ातिर

यूएन महासचिव ने भविष्य पर नज़र टिकाते हुए, एक ऐसी अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए पुकार लगाई जिसमें आधुनिक दुनिया की झलक मिले, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों और सुरक्षा परिषद में सुधार शामिल हों। उन्होंने कहा, ऐसे में जबकि शक्ति के वैश्विक केन्द्र अपनी स्थितियां बदल रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा भविष्य बनाने की सम्भावना मौजूद है, जो या तो अधिक न्यायसंगत हो, या फिर अधिक अस्थिर।
यूएन महासचिव ने लन्दन में प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने जब अपने दरवाज़े पहली बार खोले थे, तो उसके बहुत से कर्मचारी युद्ध के ज़ख़्मों से घायल थे, किसी का कोई अंग नहीं था, किसी को कोई गहरा घाव था, किसी के शरीर पर आग से जलने के निशान थे।
 
उन्होंने कहा, एक भ्रम लगातार फैलाया जा रहा है और आजकल तो हर दिन बहुत अधिक शोर के साथ कि शान्ति कोई नादान गतिविधि है। ये कि वास्तविक राजनीतिक केवल, आत्म-हित और शक्ति की राजनीति है। मगर संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक वास्तविकता से अनजान नहीं थे बल्कि इसके उलट उन्होंने युद्ध देखा था और वो जानते थे : शान्ति, न्याय और समानता सभी के लिए सर्वाधिक साहसिक, सर्वाधिक यथार्थवादी और सर्वाधिक अनिवार्य क्रियाकलाप है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्त

भारतीय सेना का सुल्तान, Rifle mounted Robots देख दुश्मन के हौंसले पस्तIndian Armys Sultan: भारतीय सेना ने अपनी तकनीकी ताकत का एक नया अध्याय लिखते हुए गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में 'राइफल माउंटेड रोबोट्स' (Rifle mounted Robots) को प्रदर्शित किया। इन रोबोट्स को 'भारतीय सेना का सुल्तान' कहा जा रहा है, जो आधुनिक युद्ध की नई पीढ़ी का प्रतीक बन चुके हैं।

अगर शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध तो 150 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल, भारत पर भी होगा असर

अगर शुरू हुआ अमेरिका-ईरान युद्ध तो 150 डॉलर के पार जा सकता है कच्चा तेल, भारत पर भी होगा असरUS Iran Conflict: निश्चित रूप से यदि अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव युद्ध में तब्दील होता है, तो इसका सबसे बड़ा और तत्काल प्रहार वैश्विक ऊर्जा बाजार पर होगा। खाड़ी देशों में युद्ध की आहट मात्र से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने लगा है।

बंगाल में SIR पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दी चेतावनी, बोले- खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी

बंगाल में SIR पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने दी चेतावनी, बोले- खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारीAmartya Sen's statement regarding SIR : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जाहिर की है। सेन ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी खतरे में पड़ सकती है।

मुंब्रा को हरा कर देंगे बयान देने वाली सहर शेख ने मारी पलटी, नोटिस मिला तो ढीले पड़े तेवर, मांगी माफ कहा, तिरंगे से प्‍यार

मुंब्रा को हरा कर देंगे बयान देने वाली सहर शेख ने मारी पलटी, नोटिस मिला तो ढीले पड़े तेवर, मांगी माफ कहा, तिरंगे से प्‍यारमहाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में एक वार्ड से पार्षद का चुनाव जीतने के बाद पूरे इलाके को हरा green color यानी इस्लामिक रंग ये रंग देने वाला बयान देने वाली नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर सहर शेख (29) ने अब अपने बयान से पलटी मार कर माफी मांग ली है।

एक जनपद एक व्यंजन, दुनिया चखेगी यूपी का हर स्वाद

एक जनपद एक व्यंजन, दुनिया चखेगी यूपी का हर स्वादआगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा और काशी की मलइयो अब वैश्विक पहचान की ओर, यूपी के स्थापना दिवस पर लॉन्च हुई ओडीओसी योजना

और भी वीडियो देखें

ट्रंप के घुड़की-धमकी वाले स्वर दावोस में अचानक बदले

ट्रंप के घुड़की-धमकी वाले स्वर दावोस में अचानक बदलेUS President Donald Trump: स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में हर वर्ष होने वाले विश्व आर्थिक फ़ोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी अब तक की घुड़की-धमकी के स्वर अचानक बदल दिए। उन्होंने ने ग्रीनलैंड विवाद का समाधान मिल जाने की घोषणा कर दी है। इसके चलते यूरोपीय संघ के देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ (सीमाशुल्क) फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं।

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगर

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगरIranian army commander warns the US : अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है।

उत्‍तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, 26 हजार से अधिक गांवों में पहुंचा 'हर घर जल'

उत्‍तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, 26 हजार से अधिक गांवों में पहुंचा 'हर घर जल'Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। प्रदेश में अब तक 26,564 गांवों को ग्राम पंचायत की ओर से “हर घर जल” प्रमाणित किया जा चुका है जबकि लगभग ढाई करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि न सिर्फ ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रमाण है, बल्कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की ताकत बनेगा ओडीओसी : CM योगी

उत्तर प्रदेश की ताकत बनेगा ओडीओसी : CM योगीODOC scheme: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मृति चिह्न देकर गृह मंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को यूपी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़कर सुनाया।

योगी सरकार की 'फॉर्च्यून 500 नीति' से बदलेगा यूपी का भविष्य, कई वैश्विक कंपनियां बना रहीं प्रदेश को अपना ठिकाना

योगी सरकार की 'फॉर्च्यून 500 नीति' से बदलेगा यूपी का भविष्य, कई वैश्विक कंपनियां बना रहीं प्रदेश को अपना ठिकानाUttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश सरकार की फॉर्च्यून-500 नीति अब प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति में ले जाती दिखाई दे रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में लागू की गई यह नीति बड़े बहुराष्ट्रीय औद्योगिक समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। इस नीति का उद्देश्य केवल पूंजी निवेश ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास भी है। फॉर्च्यून-500 नीति उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलने का काम कर रही है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com