फाइनल से पहले कीवी ऑलराउंडर का बड़ा बयान, सिर्फ सेमीफाइनल जीतने के लिए आधी दुनिया का सफर नहीं किया

आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के सेमीफाइनल में के खिलाफ आतिशी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने वाले के हरफनमौला ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ सेमीफाइनल जीतने के लिए आधी दुनिया का चक्कर लगाकर यहां नहीं आयी है।क्रिकेट के मैदान में दिल दुखाने वाले कुछ पलों के साक्षी रहे नीशाम ने इंग्लैंड के खिलाफ 11 गेंद में 27 रन की पारी खेलकर मैच का रुख न्यूजीलैंड की ओर मोड़ दिया था।वह 2019 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में सुपर ओवर की समाप्ति के बाद बाउंड्री की संख्या के आधार पर इंग्लैंड से मैच गंवाने वाली न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थे। नीशाम ने कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ियों की नजरें रविवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले फाइनल पर टिकी हैं।आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अब तक टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है।सेमीफाइनल में जीत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जब जश्न मना रहे थे तब नीशाम शांत बैठे थे। उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही।नीशाम से जब इस शांत जश्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ‘न्यूजीलैंड क्रिकेट’ कहा, ‘‘ मुझे लगता है यह जश्न मनाने का मौका था लेकिन आप सिर्फ सेमीफाइनल जीतने के लिए आधी दुनिया का सफर नहीं करते हैं।’’उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी नजरें कुछ दिनों के बाद होने वाले मैच (फाइनल) पर हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से और हम एक टीम के रूप में ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम फाइनल जीतने में सफल रहे तो खुल कर भावनाओं का इजहार कर सकेंगे।’’न्यूजीलैंड विश्व क्रिकेट में और विशेष रूप से आईसीसी आयोजनों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक है। नीशाम ने कहा कि टीम की बेहतरीन योजना उनकी निरंतरता का कारण है।उन्होंने कहा, ‘‘ देखिए, मुझे लगता है कि हम इसके अनुभवी हो गये हैं। हमने पिछले पांच या छह वर्षों में टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। हम भावनाओं को काबू में रखना जानते हैं और हार या जीत को तुरंत पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजना बेहतरीन होती है। हम खिलाड़ियों के चयन से लेकर मैच योजना बनाने तक काम पर पूरा ध्यान देते हैं। हमारे पास बहुत मजबूत रणनीति होती है। वे सभी रणनीतियाँ अगले कुछ दिनों में लागू होंगी और मुझे लगता है कि कल हम अभ्यास के दौरान फिर से उसका आकलन करेंगे।’’