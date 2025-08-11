सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 11 अगस्त 2025 (14:07 IST)

सिलेसिया डायमंड लीग की प्रविष्टि सूची में नीरज चोपड़ा का जिक्र नहीं

Silesia Diamond League
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बीच 16 अगस्त को पोलैंड के सिलेसिया में होने वाली डायमंड लीग मीट में मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रतिद्वंद्वियों के नाम लीग की प्रविष्टि सूची से गायब हैं।चोपड़ा का नाम प्रविष्टि सूची में क्यों नहीं है, इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

इससे पहले नौ जुलाई को सिलेसिया डायमंड लीग के आयोजकों ने दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चोपड़ा और पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक  विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम की भागीदारी की घोषणा की थी। इससे एथलेटिक्स प्रशंसक दोनों दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे।

नदीम को हालांकि पिछले महीने के अंत में पिंडली की मांसपेशियों की सर्जरी करानी पड़ी थी, जिससे उनकी भागीदारी और इस मुकाबले पर संदेह पैदा हो गया था।

चोपड़ा और नदीम की गैरमौजूदगी के बीच इस प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, कीनिया के जूलियस येगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के केशोर्न वालकॉट जैसे दिग्गज नाम शामिल है। इनके अलावा जापान के डीन रॉडरिज जेनकी, मोल्दोवा के एंड्रियन मार्डारे और पोलैंड के मिर्जिगॉल्ड सिप्रियन जैसे खिलाड़ी भी इसमें चुनौती पेश करेंगे।

चोपड़ा सिलेसिया के बाद 22 अगस्त को डायमंड लीग के ब्रसेल्स चरण में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद भी 28 अगस्त को ज्यूरिख में होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं।
Neeraj Chopra
चोपड़ा के नाम दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में एक खिताब और एक दूसरा स्थान हासिल करने के बाद 15 अंक हैं। वह तालिका में वेबर के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं एंडरसन और वालकॉट 10-10 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। ब्रसेल्स चरण के बाद शीर्ष छह खिलाड़ी ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में भाग लेंगे।

चोपड़ा की पिछली प्रतियोगिता पांच जुलाई को बेंगलुरु में हुए एनसी क्लासिक थी। उन्होंने अपनी मेजबानी वाली इस स्पर्धा में 86.18 मीटर भाला फेंककर ख़िताब जीता था।(भाषा)
