G.O.A.T India Tour 2025: मुंबई, कोलकाता से हैदराबाद, रैंप वॉक से लेकर मैत्री मैच में शिरकत करेंगे लियोनेल मेस्सी

G.O.AT India Tour 2025 की शुरूआत में विश्व विख्यात अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लियोनेल मेस्सी मुंबई में रैंप वॉक करेंगे जिससे गैर सरकारी संस्था इस कार्यक्रम से जुटाए पैसों को सामाजिक कार्य में लगा सके।आयोजकों ने मैस्सी से विश्वकप 2022 की कोई यादगार चीज भी नीलाम करने का निवेदन किया है। मेस्सी और उनके स्ट्राइक जोड़ीदार लुइ सुआरेज और अर्जेन्टीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डि पॉल 14 दिसंबर की रात 45 मिनट के फैशन से जुड़े शो में हिस्सा लेंगे।मुंबई में कार्यक्रम शाम पांच बजे वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा जबकि इससे पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में साढ़े तीन बजे से पेडल कप होगा। कोलकाता चरण में मेस्सी की अब तक की सबसे बड़ी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण सुरक्षा कारणों से टीम होटल से वर्चुअली किया जाएगा।कोलकाता पुलिस के एक सूत्र ने बताया, ‘‘पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी है इसलिए वह होटल से (अनावरण) करेंगे। यह सुबह वर्चुअली किया जाएगा।’’आठ बार के बेलोन डिओर विजेता मेस्सी अनावरण के लिए पहले स्वयं श्रीभूमि जाने वाले थे।कोलकाता पुलिस के सूत्र ने पुष्टि की कि मेस्सी शनिवार तड़के डेढ़ बजे शहर में पहुंचेंगे और ईएम बाईपास पर एक पांच सितारा होटल में रुकेंगे।प्रायोजकों के लिए विशेष ‘मीट-एंड-ग्रीट’ कार्यक्रम सुबह साढ़े नौ से साढ़े 10 बजे तक बजे तक चलेगा।मेस्सी के ‘मेट’ (अर्जेंटीना हर्बल चाय) के लिए प्यार को ध्यान में रखते हुए एक खास अर्जेंटीना-भारतीय फ्यूजन फूड फेस्टिवल भी होगा।दुर्गा पूजा सत्र के लिए तैयार किया गया मेस्सी का 25 गुणा 20 फीट का भित्ति चित्र भी सॉल्ट लेक स्टेडियम में इस दिग्गज को सौंपा जाएगा।कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम में 70 हजार से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है।दत्ता ने कहा, ‘‘दर्शकों के लिए 75 हजार सीटें उपलब्ध हैं। बहुत अधिक मांग है और हमने मंगलवार से काउंटर पर बिक्री शुरू कर दी है।’’‘मीट-एंड-ग्रीट’ कार्यक्रम के बाद मेस्सी सॉल्ट लेक स्टेडियम जाएंगे और दोपहर दो बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे।कोच्चि में प्रस्तावित मैत्री मैच रद्द होने के बाद आयोजकों ने हैदराबाद को दौरे में शामिल किया है।मेस्सी शाम सात बजे हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हैदराबाद जीओएटी कप के दौरान मौजूदगी रहेंगे जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का समर्थन हासिल है।हैदराबाद में ‘7 बनाम 7’ सेलीब्रिटी मुकाबला, युवा प्रतिभाओं की पहचान के लिए मास्टरक्लास, पेनल्टी शूटआउट और म्यूजिकल कंसर्ट होंगा।मेस्सी सोमवार को नयी दिल्ली मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास में मिलेंगे।इस साल तीन बड़े यूरोपीय खिताब जीतने वाली मिनर्वा अकादमी की युवा टीम को मेस्सी की मौजूदगी में सम्मानित किया जाएगा।मेस्सी की नयी दिल्ली यात्रा के दौरान नौ सदस्यीय सेलीब्रिटी मैच भी होगा।वर्ष 2011 के बाद पहली बार भारत आ रहे मेस्सी के दौरे को 15 अगस्त को स्वीकृति मिली थी।