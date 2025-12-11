गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Noida International Airport will give a new impetus to economy of Western Uttar Pradesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :जेवर (गौतम बुद्ध नगर), उप्र , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (17:12 IST)

नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, हजारों नौकरियों का रास्ता खुला

Chief Minister Yogi Adityanath
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता से पश्चिमी यूपी को मिला नया विकास इंजन
- PPP मॉडल के तहत चल रही परियोजना में 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों की सहभागिता
- लगभग 5000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे
- रोजगार के लिए 180 से अधिक उम्मीदवारों का ऑनलाइन पंजीकरण
Uttar Pradesh News : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का श्रेष्ठ उदाहरण बनने जा रहा है। यह विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर की वैश्विक कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाला है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति की लगातार समीक्षा करते हुए इसके समयबद्ध निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि जिन किसानों और परिवारों ने अपनी भूमि देकर इस सपने को साकार किया है, उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। 
 
पीएएफ परिवारों के हित रखे गए सर्वोपरि
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर परियोजना प्रभावित परिवारों (PAF) को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. (YIAPL) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (NIAL) के नेतृत्व में PPP मॉडल के तहत चल रही इस परियोजना में टाटा प्रोजेक्ट्स, इंडियन ऑयल और बर्ड ग्रुप सहित 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों की सहभागिता है। लगभग 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसे सभी सरकारी लाभ शामिल हैं।
 
रोजगार और कौशल विकास का किया गया प्रबंध
PAF युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन करियर पोर्टल पर 180 से अधिक उम्मीदवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। तीन विशेष भर्ती शिविरों में 300 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 24 युवाओं को ऑफर लेटर जारी हुए हैं। यही नहीं, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ITI जेवर को आधुनिकीकृत किया गया है, जहां पैसेंजर हैंडलिंग और रैंप ऑपरेशंस जैसे कोर्स संचालित किए गए।
28 प्रशिक्षुओं में से 24 को सफलतापूर्वक रोजगार मिला है। इसके अलावा, लगभग 100 PAF युवाओं को इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इन सभी पहलों की निगरानी NIAL, जिला प्रशासन और YIAPL की संयुक्त समिति द्वारा की जा रही है।
 
नेट-जीरो उत्सर्जन वाला विश्वस्तरीय एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य पर काम करने वाला अत्याधुनिक हवाईअड्डा होगा, जिसमें स्विस दक्षता और भारतीय आतिथ्य का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा। प्रारंभिक चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक आर्थिक हब का काम करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाला यह एयरपोर्ट न केवल बुनियादी सुविधाओं को नई ऊंचाई देगा, बल्कि पश्चिमी यूपी के युवाओं के लिए रोजगार और संभावनाओं के अनगिनत द्वार खोलेगा।
Edited By : Chetan Gour 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरी

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरीहार का कारण आपका नेतृत्व, EVM मतदाता सूची नहीं

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?

मोदी और शाह से क्‍यों मिले राहुल गांधी, बंद कमरे में 2 घंटे क्‍या बात हुई, आखिर क्‍या है माजरा?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में बैठक की है। यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। एक दूसरे पर बयानबाजी करने वाले पीएम, गृहमंत्री और विपक्ष के नेता ने मुलाकात क्‍यों की।

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैं

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैंKangana Ranaut Loksabha Speech : लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडा

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगी डल झील, गुलमर्ग सबसे ठंडाKashmir Weather Update News : कश्मीर में अब भयानक ठंड का राज हो गया है। हालात यह हैं कि कई इलाकों में तापमान शून्‍य से नीचे चला गया है। यही नहीं अब तो डल झील भी जमने लगी है। कश्मीर में मंगलवार रात कड़ाके की ठंड रही, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पाइंट से नीचे चला गया जबकि गुलमर्ग -5.5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। हालांकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जोजिला पास पर रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा -18.0 डिग्री तक गिर गया।

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?Deepawali news in hindi : यूनेस्को ने बुधवार को दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। दीपावली अब इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई।

और भी वीडियो देखें

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

UP समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसलाElection Commissions decision extends SIR deadline : वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तारीख को चुनाव आयोग ने एक बार फिर बढ़ाया है। मीडिया खबरों के मुताबिक 6 राज्यों में तारीख को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा था कि कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी।

19 Minutes Viral Video: 19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनी

19 Minutes Viral Video: 19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनीसोशल मीडिया पर इन दिनों इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ 19 मिनट का कथित कपल वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। यह क्लिप ऑनलाइन तेजी से फैल रही है। इससे भ्रम, चिंता और व्यापक जांच शुरू हो गई है। कई एक्सपर्ट्‍स इसे एआई-जनरेटेड डीपफेक बता रहे हैं, जबकि कई रिपोर्ट्स इसे असली होने का दावा करती हैं।

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदा

Ethanol petrol : इथेनॉल फ्यूल से नई-पुरानी गाड़ियों को कितनी परेशानी, नितिन गडकरी ने लोकसभा में क्या कहा, किसे हो रहा है फायदालोकसभा में गुरुवार को जानकारी दी गई कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गई है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

पुतिन के बाद अब जेलेंस्की आएंगे भारत, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध, यह मोदी की नई रणनीति तो नहीं?

पुतिन के बाद अब जेलेंस्की आएंगे भारत, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध, यह मोदी की नई रणनीति तो नहीं?Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to visit India : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत का दौरा करके लौटे ही थे कि अब खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भी भारत आने की तैयारी में हैं। भारत की कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर कूटनीतिक संपर्क रखा जाए। यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के साथ भारत की लगातार जुड़ाव की नीति को मजबूत करेगा।

बड़ी खबर, यात्रियों को 10 हजार का मुआवजा देगी इंडिगो, 10 हजार का ट्रेवल वाउचर भी

बड़ी खबर, यात्रियों को 10 हजार का मुआवजा देगी इंडिगो, 10 हजार का ट्रेवल वाउचर भीIndigo news in hindi : दिसंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में हड़कंप गया। इस बीच इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों को 10 हजार रुपए का मुआवजा देने का एलान किया है। साथ ही उन्हें 10 हजार रुपए का वाउचर भी दिया जाएगा।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com