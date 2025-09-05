शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (12:09 IST)

युवराज सिंह का बड़ा शॉट: IGPL से गोल्फ को मिलेगा IPL जैसा बूस्ट

पहला आईजीपीएल टूर 10 सितंबर से, युवराज ने इसके संभावित प्रभाव की तुलना आईपीएल से की

Indian Golf Premier League
Indian Golf Premier League : इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) ने 10 सितंबर से शुरू होने वाले अपने पहले टूर के कार्यक्रम की गुरुवार को घोषणा की। आईजीपीएल के सह मालिक और ब्रांड दूत युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने गोल्फ पर इस टूर के संभावित प्रभाव की तुलना क्रिकेट पर IPL प्रभाव से की। भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू) और भारतीय महिला गोल्फ संघ (डब्ल्यूजीएआई) के साथ साझेदारी में आईजीपीएल टूर पर 10 प्रतियोगिता का कैलेंडर होगा जिसकी शुरुआत 10 से 12 सितंबर तक चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में होने वाले पहले टूर्नामेंट से होगी।
 
प्रत्येक प्रतियोगिती तीन दिवसीय होगी जिसमें कोई कट नहीं होगा। इसमें युवा और अनुभवी गोल्फरों के साथ-साथ महिला पेशेवर और एमेच्योर गोल्फर होंगे।
 
पहले वर्ष में 48 पेशेवर खिलाड़ी भाग लेंगे जिसमें 36 पुरुष और 12 महिलाएं। साथ ही कुछ एमेच्योर खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे जिससे कुल 54 प्रतिभागी होंगे।
 
भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं आईजीपीएल का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में गोल्फ का विकास होना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। आईजीपीएल उन्हें निडर होकर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का मौका देगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आईजीपीएल एक ऐसा प्रारूप प्रदान कर रहा है जहां युवा प्रतिभाओं को आगे आने का भरपूर आत्मविश्वास मिलेगा। मेरा मानना ​​है कि यह प्रारूप बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि यह गोल्फ की गति को बदल देगा क्योंकि अगर आप आईजीपीएल की तुलना आईपीएल से करें तो आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट की पूरी गतिशीलता को बदल दिया है। अगर आईजीपीएल गोल्फ के लिए ऐसा कर सकता है तो यह देखना अविश्वसनीय होगा।’’ 
 
आईजीपीएल ने एशियाई टूर के साथ भी साझेदारी की है।
 
युवराज ने साथ ही उम्मीद जताई कि किसी दिन आईजीपीएल से निकलने वाले गोल्फर ओलंपिक पदक जीत सकेंगे। (भाषा) 

आईजीपीएल टूर 2025 कार्यक्रम:
 
चंडीगढ़: 10-12 सितंबर, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब
 
ग्रेटर नोएडा: 17-19 सितंबर, जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स
 
पुणे: एक-तीन अक्टूबर, द पूना क्लब लिमिटेड गोल्फ कोर्स
 
हैदराबाद: 24 - 26 अक्टूबर, गोल्फ कोर्स (टीबीए)
 
कोलकाता: 29 - 31 अक्टूबर, टॉलीगंज क्लब
 
जमशेदपुर: पांच-सात नवंबर, बेल्डीह गोल्फ कोर्स
 
मुंबई: 18 - 20 नवंबर, बॉम्बे प्रेसीडेंसी गोल्फ क्लब
 
आईजीपीएल और एशियाई टूर से संयुक्त रूप से स्वीकृत: 27 - 30 नवंबर, केंसविले गोल्फ रिसॉर्ट
 
अहमदाबाद: दो-चार दिसंबर, गोल्फ कोर्स तय नहीं
 
यूएई: आठ - 11 दिसंबर, गोल्फ कोर्स तय नहीं
 
श्रीलंका: 23 - 25 दिसंबर, रॉयल कोलंबो गोल्फ क्लब।
