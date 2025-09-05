WORLD CUP : श्रेया घोषाल करेंगी महिला विश्व कप की शुरुआत, टिकटों पर है ऐसा मौका जो छूट न जाए
ICC Women's World Cup 2025 : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय संगीत जगत की आइकन श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले शुरूआती मैच से पहले महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी।आईसीसी ने यह भी कहा कि इस साल का टूर्नामेंट सुलभता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा क्योंकि आईसीसी वैश्विक टूर्नामेंट के लिए टिकट की कीमतें काफी कम होंगी।
पहले चरण में भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत केवल 100 रूपए (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है। टिकटों के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही दर्शकों की भीड़ सुनिश्चित करना है क्योंकि महिलाओं का खेल लगातार लोकप्रियता और वैश्विक आकर्षण बढ़ा रहा है।
पहले चरण में सभी राउंड-रॉबिन लीग मैचों के टिकट विशेष रूप से ‘गूगल पे’ उपयोगकर्ताओं के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।
प्रशंसक दूसरे चरण (सभी लीग मैचों के लिए) के लिए भी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं जिसके लिए टिकटों की बिक्री मंगलवार नौ सितंबर से शुरू होगी।
आईसीसी ने प्रेस विज्ञप्ति में उद्घाटन समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बॉलीवुड की प्रमुख पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल एक लाइव प्रस्तुति देंगी जो वैश्विक मंच पर महिला क्रिकेट की ऊर्जा, उत्साह और एकता का जश्न मनाएगा।
श्रेया घोषाल ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गान ‘ब्रिंग इट होम’ भी रिकॉर्ड किया है। (भाषा)