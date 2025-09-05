शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Women World Cup Ticket prices start at Rs 100, Shreya Ghoshal to perform at opening ceremony
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (11:02 IST)

WORLD CUP : श्रेया घोषाल करेंगी महिला विश्व कप की शुरुआत, टिकटों पर है ऐसा मौका जो छूट न जाए

icc women's world cup 2025
ICC Women's World Cup 2025 : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय संगीत जगत की आइकन श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले शुरूआती मैच से पहले महिला विश्व कप के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी।आईसीसी ने यह भी कहा कि इस साल का टूर्नामेंट सुलभता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा क्योंकि आईसीसी वैश्विक टूर्नामेंट के लिए टिकट की कीमतें काफी कम होंगी।
 
पहले चरण में भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत केवल 100 रूपए (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है। टिकटों के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही दर्शकों की भीड़ सुनिश्चित करना है क्योंकि महिलाओं का खेल लगातार लोकप्रियता और वैश्विक आकर्षण बढ़ा रहा है।
 
पहले चरण में सभी राउंड-रॉबिन लीग मैचों के टिकट विशेष रूप से ‘गूगल पे’ उपयोगकर्ताओं के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे।
 
प्रशंसक दूसरे चरण (सभी लीग मैचों के लिए) के लिए भी दिलचस्पी दर्ज करा सकते हैं जिसके लिए टिकटों की बिक्री मंगलवार नौ सितंबर से शुरू होगी।
 
आईसीसी ने प्रेस विज्ञप्ति में उद्घाटन समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बॉलीवुड की प्रमुख पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल एक लाइव प्रस्तुति देंगी जो वैश्विक मंच पर महिला क्रिकेट की ऊर्जा, उत्साह और एकता का जश्न मनाएगा।
 
श्रेया घोषाल ने टूर्नामेंट का आधिकारिक गान ‘ब्रिंग इट होम’ भी रिकॉर्ड किया है।  (भाषा) 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com