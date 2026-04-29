थॉमस कप में चीन ने भारत को 3-2 से हराकर किया ग्रुप टॉप

बुधवार को डेनमार्क के हॉर्सेंस में थॉमस और उबेर कप 2026 के अपने आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में, डिफेंडिंग चैंपियन चीन से हारकर भारतीय पुरुष टीम ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रही।ग्रुप के पिछले मुकाबलों में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, भारत और चीन दोनों का क्वार्टरफाइनल में पहुंचना पक्का हो गया था। बुधवार का यह मुकाबला ग्रुप के विजेता का फैसला करने के लिए था, जिसे आखिरकार चीन ने 3-2 से जीत लिया।लक्ष्य सेन और पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के पास जीतने के मौके थे, लेकिन वे निर्णायक मुकाबले में चूक गए।सेन पूर्व ऑल इंग्लैंड चैंपियन ली शी फेंग से 19-21, 21-8, 12-21 से हार गए, जबकि सात्विक-चिराग ने पांच मैच पॉइंट बचाए, लेकिन आखिर में वे लियांग वेई कांग और वांग चांग से 13-21, 21-13, 24-26 से हार गए।इसके बाद एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट आयुष शेट्टी ने भारत को स्कोरबोर्ड पर जगह दिलाई। उन्होंने एक गेम से पिछड़ने के बाद ज़ोरदार वापसी करते हुए दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी वेंग होंग यांग को 17-21, 21-13, 21-15 से हराया।हालांकि, दूसरी पुरुष डबल्स जोड़ी हरिहरन अमसकारुनन और एमआर अर्जुन इस लय को बरकरार नहीं रख पाए और ही जी टिंग और रेन जियांग यू से 17-21, 13-21 से हार गए, जिससे ग्रुप में टॉप पर रहने की भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं।इसके बाद एचएस प्रणय ने लू गुआंग ज़ू को 20-22, 21-19, 21-11 से हराकर भारत के लिए दिन का समापन जीत के साथ किया। अब वे क्वार्टरफाइनल के ड्रॉ का इंतज़ार कर रहे हैं।भारत चीन से 2-3 से हार गया (लक्ष्य सेन ली शी फेंग से 19-21, 21-8, 12-21 से हार गए; सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी/चिराग शेट्टी लियांग वेई कांग/वांग चांग से 13-21, 21-13, 24-26 से हार गए; आयुष शेट्टी ने वेंग होंग यांग को 17-21, 21-13, 21-15 से हराया; हरिहरन अम्सकरुनन/एमआर अर्जुन हे जी टिंग/रेन जियांग यू से 17-21, 13-21 से हार गए; एचएस प्रणय ने लू गुआंग ज़ू 20-22, 21-19, 21-11से हराया)