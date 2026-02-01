रविवार, 1 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttar Pradesh news
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , रविवार, 1 फ़रवरी 2026 (19:58 IST)

बजट से खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, यूपी में लाखों लोगों के लिए सृजित होंगे नए अवसर

Chief Minister Yogi Adityanath
- केंद्रीय बजट 2026 में एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को नई रफ्तार
- एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर विशेष फोकस
- बजट उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा
Uttar Pradesh news : केंद्रीय बजट 2026–27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

इसके साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से वस्त्र और परिधान उद्योग में उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय बजट के ये प्रावधान उत्तर प्रदेश में एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर सृजित करेंगे। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।
 

खादी एवं ग्रामोद्योग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि केंद्रीय बजट उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। बजट में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ-साथ कारीगरों और बुनकरों को स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे परंपरागत उद्योगों को आधुनिक बाजार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

एमएसएमई के लिए ग्रोथ फंड व वित्तीय सहयोग

एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम)  प्लेटफॉर्म के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी की समस्या कम होगी।
 

कॉरपोरेट मित्र एवं विरासत औद्योगिक क्लस्टर

बजट में ‘कॉर्पोरेट मित्र’ व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा व हस्तशिल्प से जुड़े क्लस्टर भी शामिल होंगे। इससे उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मिलेगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। इनमें जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार तथा चमड़ा व वस्त्र परिधान के निर्यात की समय-सीमा में वृद्धि जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन कदमों से वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामाShahbaz Sharif news in hindi : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है, तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है।

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरार

कंपाउंडर ने कबूला साध्वी प्रेम बाईसा को एक से ज्‍यादा इंजेक्शन दिए थे, लेकिन मौत पर सवाल बरकरारJodhpur Sadhvi Mysterious Death: राजस्थान की चर्चित साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक निजी समाचार चैनल से खास बातचीत में एसआईटी प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। मुख्य संदेही कंपाउंडर देवी सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने साध्वी प्रेम बाईसा को सिर्फ एक नहीं, बल्कि एक से अधिक इंजेक्शन दिए थे।

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौतBLA launches big attack in Balochistan : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्ज

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्जSonbhadra Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रामलीला मंचन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, श्रीराम का किरदार निभा रहे व्यक्ति का तीर रावण का किरदार निभा रहे सुनील कुमार की आंख में लग गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। घटना के बाद सुनील के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह घटना 13 नवंबर 2025 देर रात की है।

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?

शेयर बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता, बजट तय करेगा आगे की चाल?Share Market review market ki baat : बजट से पहले वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। बाजार में 4 दिन काम हुआ इसमें से 3 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ जबकि आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह?

और भी वीडियो देखें

यूपी में अब 'शी-मार्ट' के जरिए उद्यमी बनेंगी ग्रामीण महिलाएं, केंद्रीय बजट से महिलाओं को मिलेगी नई मजबूती

यूपी में अब 'शी-मार्ट' के जरिए उद्यमी बनेंगी ग्रामीण महिलाएं, केंद्रीय बजट से महिलाओं को मिलेगी नई मजबूतीUttar Pradesh news : केंद्रीय बजट 2026-27 ने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं में नई उम्मीदें जगाई हैं। बजट में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर (शी-मार्ट्स) स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके जरिए अब ग्रामीण महिलाएं केवल ऋण-आधारित आजीविका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपने उद्यमों की मालकिन बनकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखेंगी। यह बजट उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन को मजबूती देता है, जिसके तहत प्रदेश में तीन करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी मुहिम चल रही है।

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहराम

Stock Market Crash : बजट धमाका या बाजार को झटका, निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा, क्या STT बना विलेन, क्यों मचा शेयर बाजार में कोहरामवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपना लगातार 9वां बजट पेश किए जाने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में अचानक और भारी गिरावट देखी गई। सरकार ने आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन शेयर बाजार को 'STT' (Securities Transaction Tax) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रास नहीं आया।

बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की स्पष्ट दृष्टि : योगी आदित्यनाथ

बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की स्पष्ट दृष्टि : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 की सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नए व विकसित भारत की संकल्पना का रोडमैप लेकर देशवासियों के सामने नया बजट प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व निर्णायक नेतृत्व के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है।

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकत

Budget 2026 Defence: रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा, सेना की बढ़ेगी ताकतDefense Budget 2026 Highlights: रक्षा के मोर्चे पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। बजट 2026 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट को 7.85 रुपए लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह पिछले बजट के मुकाबले 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दिया

Union Budget 2026-27 : Nirmala Sitharaman का बजट धमाका! 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सबको चौंका दियाBudget 2026 Key Points for Common Man : यूनियन बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और आम आदमी को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जानिए 10 बड़े ऐलान जिन्होंने सभी को चौंका दिया है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com