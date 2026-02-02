सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (08:09 IST)

बजट सत्र का चौथा दिन, संसद में राष्‍ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा

Latest News Today Live Updates in Hindi: बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार से संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे। पल पल की जानकारी...


रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को पेश किया और कई बड़े ऐलान किए। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बीजेपी के सर्वानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे का समय रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे।

टी 20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्‍कार संबंधी फैसले पर ICC की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा पाकिस्तान सरकार का यह निर्णय वैश्विक क्रिकेट और फैन्स के हित में नहीं है और इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं।
