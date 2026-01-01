सोमवार, 5 जनवरी 2026
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  प्रादेशिक
  Uttar Pradesh news
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
लखनऊ (उप्र) , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (00:41 IST)

UP में दिन-रात बेखौफ फर्राटा भरती हैं ट्रेनर दीदी और 60 सहेलियां, सेफ मोबिलिटी से बन रहीं लखपति

Uttar Pradesh
- स्वयं सहायता समूह से जुड़कर एक वर्ष में मंशा देवी बनीं लखपति दीदी
- अब 26 जनवरी को पीएम मोदी से करेंगीं मुलाक़ात
- दूसरे ब्लॉकों की महिलाओं को भी बनाया आत्मनिर्भर
- मुख्‍यमंत्री योगी के विजन से बदला यूपी का माहौल
महिला सशक्तिकरण को मिल रही नई रफ्तार
- आत्मनिर्भर बनीं गोरखपुर की मंशा देवी
Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से गोरखपुर की मंशा देवी ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि 60 से अधिक महिलाओं को भी रोजगार और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर एक वर्ष में वे लखपति दीदी बन गई हैं। अब मंशादेवी 26 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। कभी सीमित आय में जीवन चलाने वाली मंशा देवी आज ई-रिक्शा ट्रेनर के रूप में दिन-रात बेखौफ फर्राटा भर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी आत्मविश्वास की चाबी थमा रही हैं।
 
ऐसे बदली जिंदगी की दिशा
स्वयं सहायता समूह से जुड़कर समूह सखी के रूप में काम करने वाली मंशा देवी के पास पहले कोई विशेष आय का जरिया नहीं था। सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। आज उनकी मासिक आय 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है। जिससे सालभर में करीब ढाई से तीन लाख रुपए तक की आय होती है। सेफ मोबिलिटी कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन के निर्देशन में डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स एवं आजीविका मिशन के बीच हुए एक अनुबंध के अन्तर्गत चल रहा है। 
 
सुरक्षित परिवहन के माहौल ने महिलाओं के लिए खोली नई राह
मंशादेवी ने ब्रह्मपुर ब्लॉक सहित गोरखपुर जिले की 60 से अधिक महिलाओं को ड्राइविंग, लाइसेंस और उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है। सरकारी योजनाओं से मिले मजबूत वित्तीय सहयोग और सुरक्षित परिवहन के माहौल ने महिलाओं के लिए नई राह खोली है। सड़कों पर आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ ई-रिक्शा चलाती ये महिलाएं प्रदेश में बदले सामाजिक-आर्थिक वातावरण की गवाही दे रही हैं।
 
गांव की दूसरी महिलाओं को भी ट्रेंड करना शुरु किया
एक समय आय का कोई साधन नहीं था। तभी मंशा देवी को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाई जा रही योजनाओं का पता चला। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए अब उन्हें स्थाई आय होने लगी है। अब मंशादेवी को प्रतिदिन 800 से हजार रुपए की आमदनी हो रही है। मंशा देवी ने अपने गांव की दूसरी महिलाओं को भी ट्रेंड करना शुरु किया। धीरे धीरे जिले के अन्य ब्लॉकों की करीब 60 महिलाओं को समूह से जोड़का ट्रेनिंग दी, जिसके जरिए अब सभी महिलाएं निश्चित आय से अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
अपने साथ पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती हैं ग्रामीण महिलाएं
मंशा देवी को मुद्रा योजना से 1.25 लाख रुपए और ब्लॉक स्तर से एक लाख रुपए की सहायता मिली। जिसके बाद उनके काम ने रफ्तार पकड़ी। उनके समूह की 60 अन्य महिलाएं सुरक्षित माहौल में अब दिन-रात आत्मविश्वास के साथ ई-रिक्शा चला रही हैं। मोबिलिटी प्रोग्राम के जरिए महिला सुरक्षा, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मंशा देवी की यह यात्रा समूह सखी से ई-रिक्शा ट्रेनर बनने तक इस बात का प्रमाण है कि सही नीति, प्रशिक्षण और अवसर मिलें तो ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद को, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती हैं।
Edited By : Chetan Gour
वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- अब हम चलाएंगे देश, सैन्य कार्रवाई को बताया शानदार

वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- अब हम चलाएंगे देश, सैन्य कार्रवाई को बताया शानदारUS President Donald Trump : वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक उचित और सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक हम देश (वेनेजुएला) का संचालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हवा, जमीन और समुद्र का इस्तेमाल करके एक शानदार हमला किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा हमला नहीं देखा गया था। ट्रंप ने आगे कहा कि हम वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, स्वतंत्रता और न्याय चाहते हैं।

कांग्रेस में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद मौसम नूर, चुनाव से पहले TMC को झटका, क्‍या बोली भाजपा?

कांग्रेस में शामिल हुईं राज्यसभा सांसद मौसम नूर, चुनाव से पहले TMC को झटका, क्‍या बोली भाजपा?TMC Rajya Sabha MP Mausam Noor : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने चुनाव से पहले की कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने इसे 'घर वापसी' बताते हुए राज्य में राजनीतिक बदलाव का संकेत दिया। वहीं भाजपा ने इसे 'सांसद की डकैती' करार देते हुए इंडी गठबंधन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है। नूर का राज्यसभा का कार्यकाल इसी साल अप्रैल में समाप्त हो रहा था।

कांग्रेस शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम', G RAM G कानून को कोर्ट में देगी चुनौती

कांग्रेस शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम', G RAM G कानून को कोर्ट में देगी चुनौतीMNREGA Bachao Sangram : विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस आंदोलन का ऐलान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों समझाया RSS और BJP के बीच का अंतर?

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों समझाया RSS और BJP के बीच का अंतर?संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर आरएसएस को भाजपा से अलग बताया है। राजधानी भोपाल के दो दिन के प्रवास के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत है। अगर आप BJP को देखकर संघ को समझना चाहते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आप विद्या भारती (RSS से जुड़ा एक संगठन) को देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो भी यही गलती होगी। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि संघ को लेकर फैली गलतफहमियों की वजह से RSS की भूमिका और उसके उद्देश्य को लोगों तक साफ-साफ बताना जरूरी हो गया। इसी कारण उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष में देशभर का दौरा किया।

क्या मार्च में बंद हो जाएंगे 500 रुपए के नोट, पीआईबी ने बताया सच

क्या मार्च में बंद हो जाएंगे 500 रुपए के नोट, पीआईबी ने बताया सच500 rupee note : सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से सवाल दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से एटीएम से 500 रुपए के नोट निकलने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे इन्हें चलन से बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल पीआईबी ने साफ कर दिया कि सरकार 500 रुपए का नोट पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) है और देशभर में पहले की तरह चलता रहेगा।

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाक

मादुरो ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी थी यह चुनौती, व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो, उड़ाया जा रहा निकोलस का मजाकवेनेजुएला पर सैन्‍य कार्रवाई के बाद अब व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आकर पकड़ लेने की चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है। मादुरो कहते हैं कि मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों। इस वीडियो को जारी कर अब व्हाइट हाउस निकोलस मादुरो का मजाक उड़ा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में रैन बसेरे का किया निरीक्षण, पिलाई गर्मागर्म चाय, वितरित किए कंबल

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में रैन बसेरे का किया निरीक्षण, पिलाई गर्मागर्म चाय, वितरित किए कंबलChief Minister Dr. Mohan Yadav : मध्‍यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार की रात भोपाल के तलैया स्थित यादगार-ए-शाहजहांनी पार्क रैन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरे में गरीबों, जरूरतमंदों, निराश्रितों और यहां रात्रि विश्राम करने आए राहगीरों से आत्मीय चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सबके हालचाल और दु:ख-दर्द जाने तथा सभी को अपने हाथों से गर्मागर्म चाय परोसकर सर्दी से बचाव के लिए गर्म कंबल भी वितरित किए।

मध्‍यप्रदेश में शीतलहर का कहर, भोपाल में बदला स्‍कूलों का समय, इंदौर, उज्‍जैन, मंदसौर में स्‍कूली बच्‍चों को अवकाश

मध्‍यप्रदेश में शीतलहर का कहर, भोपाल में बदला स्‍कूलों का समय, इंदौर, उज्‍जैन, मंदसौर में स्‍कूली बच्‍चों को अवकाशBhopal and Indore administrations new order regarding schools : मध्य प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के इस कहर को देखते हुए प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बीच प्रशासन ने भोपाल में स्कूलों का समय बदलने का आदेश जारी किया है। जो कि कल यानी 5 जनवरी से लागू होगा। इस आदेश के बाद अब राजधानी भोपाल के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। वहीं लगातार शीतलहर को देखते हुए इंदौर जिले के सभी शासकीय-अशासकीय सीबीएसई स्कूलों में कलेक्टर शिवम वर्मा ने पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है।

मुस्तफिजुर विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम नहीं करेगी भारत का दौरा

मुस्तफिजुर विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम नहीं करेगी भारत का दौराBangladesh Cricket Board makes a big decision : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के फ़ैसले के बाद बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने फ़ैसला किया है कि उसकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए भारत का दौरा नहीं करेगी। बीसीबी के अनुसार, भारत में मौजूदा हालात को देखते हुए और बांग्लादेश सरकार की सलाह पर बोर्ड ने फैसला किया है कि टीम फिलहाल भारत में खेलने नहीं जाएगी।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठकUS attack on Venezuela case : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
