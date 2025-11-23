स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी कैंसिल, विवाह समारोह हुआ स्थगित

महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछाल की आज होने वाली शादी अभी कैंसिल कर दी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह शादी महाराष्ट्र के सांगली में होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण अब यह समारोह स्थगित कर दिया गया है।



Hope uncle gets well soon

डॉक्टरों ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब स्थिर है और फिलहाल किसी तरह की गंभीर चिंता की बात नहीं है। मीडिया खबरों के अनुसार शनिवार रात सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया गया था। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी के सेलिब्रेशन के दौरान स्मृति के साथ थे। मीडिया खबरों के मुताबिक खुशी के माहौल के बीच स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन-फानन में उन्हें सांगली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।डॉक्टरों ने बताया कि सही समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब स्थिर है और फिलहाल किसी तरह की गंभीर चिंता की बात नहीं है। मीडिया खबरों के अनुसार शनिवार रात सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में मेहंदी और संगीत समारोह आयोजित किया गया था। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी के सेलिब्रेशन के दौरान स्मृति के साथ थे।

पिछले कुछ दिनों में, कपल की बॉलीवुड जैसी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। हालांकि, कपल को अब अपनी शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।