रविवार, 23 नवंबर 2025
  समाचार
  मुख्य ख़बरें
  प्रादेशिक
  Uttarakhand CM Dhami offers prayers at Brahma Temple in Pushkar
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 23 नवंबर 2025 (16:42 IST)

पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर में ब्रह्माजी के मंदिर में की पूजा-अर्चना

Pushkar Singh Dhami
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थराज पुष्कर स्थित श्री ब्रह्माजी मंदिर में की पूजा-अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अजमेर, राजस्थान स्थित तीर्थराज पुष्कर की पावन भूमि पर स्थित विश्वप्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। 
मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य सहित समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केन्द्र रहा है और यहां का वातावरण हर आगंतुक को दिव्यता से परिपूर्ण कर देता है।
NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

बिहार में मां के दूध में मिला यूरेनियम, बच्चों को कैंसर का खतरा

बिहार में मां के दूध में मिला यूरेनियम, बच्चों को कैंसर का खतराBihar News in Hindi : बिहार में हुई एक स्टडी में मां के दूध में यूरेनियम का खतरनाक लेवल मिलने से हड़कंप मच गया। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की महिलाओं के नमूनों में U-238 मिला, जिसमें खगड़िया और कटिहार में स्तर सबसे अधिक थे। इससे बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ गया है।

CM धामी ने किया 700 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

CM धामी ने किया 700 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का ऐलान, उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गतिChief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में 700 करोड़ के पंतनगर एयरपोर्ट और 1000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की, जिनसे बड़े निवेश और रोजगार की उम्मीद है। धामी ने कहा कि इसके लिए 900 एकड़ भूमि हस्तगत कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

चंडीगढ़ पर क्या कोई नया बिल ला रही है मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने दिया जवाब

चंडीगढ़ पर क्या कोई नया बिल ला रही है मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने दिया जवाबChandigarh news in hindi : चंडीगढ़ को लेकर नया संविधान संशोधन प्रस्ताव संबंधी खबरों से पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमा गया। राज्य की लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को लेकर कोई बिल नहीं लाया जा रहा है।

मौलाना मदनी ने उगला जहर, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन, भाजपा नाराज

मौलाना मदनी ने उगला जहर, कांग्रेस नेता ने किया समर्थन, भाजपा नाराजmaulana madani controversial statement : मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह के चांसलर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन पर मुसलमान होने की वजह से कारवाई की गई। मदनी ने ये भी कहा कि अगर मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। मदनी के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान का समर्थन किया तो भाजपा ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई।

Weather Update : उत्तर भारत में सर्दी का कहर, इन राज्यों में शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किलें

Weather Update : उत्तर भारत में सर्दी का कहर, इन राज्यों में शीतलहर बढ़ाएगी मुश्किलेंWeather Update News : उत्तर भारत के ग्रामीण और मैदानी इलाकों में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो रही है। मध्यप्रदेश में सुबह का घना कोहरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

