बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Online Workshop on Study Smart, Not Hard
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (20:12 IST)

'स्मार्ट तरीके से पढाई करो, कड़ी मेहनत से नहीं' विषय पर आनलाइन वर्कशॉप

Khandelwal Samaj
अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा, जयपुर की और से महासभा के राष्ट्रीय युवा संयोजक शरद फरसोइया एवं उनकी टीम के सदस्यों की और से 'स्मार्ट तरीके से पढाई करो, कड़ी मेहनत से नहीं' विषय पर आनलाइन वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर महासभा के अध्यक्ष रमेश चन्द्र गुप्ता (तूंगावाले), संजीव कट्टा, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष ने बधाई दी। 
 
वर्कशॉप के संयोजक एवं महासभा के राष्ट्रीय युवा संयोजक शरद फरसोइया ने बताया कि यह वर्कशॉप समाज के कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप मे अखिल भारत वर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी एवं सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गैंगटोक के कुलसचिव प्रोफेसर रमेश कुमार रावत, राजकीय बालिका पीजी महाविद्यालय, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, उज्जैन के सोसियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर (डॉ) दिनेश चंद्र भूखमारिया, डॉ. जेबी सिंह ग्रुप ऑफ स्कूल, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, छतीसगढ़ के अकादमिक निदेशक, अभिषेक दूसाद वक्ता के तौर पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने स्मार्ट तरीके से पढाई करो, कड़ी मेहनत से नहीं  एवं सब-थीम, परीक्षा की प्रभावी तरीके से तैयारी, स्मार्ट स्टडी तकनीक, टाइम एंड स्ट्रेस प्रबंधन, सफलता के लिए जीवन कौशल पर विभिन्न उदाहरण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी।
 
कार्यक्रम में चंद्रप्रकाश खंडेलवाल, प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा, गंगाराम खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष, राम निरंजन खुटेटा (खंडेलवाल), प्रधान संपादक, अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा पत्रिका, पत्रिका के सह-प्रभारी राम बाबू गुप्ता, भवन संयोजक रमेश चंद खंडेलवाल, अखिल भारतीय खंडेलवाल सुमधुरा सखी सहेली मंच की संयोजक मधु खंडेलवाल, महासभा युवा इकाई के मीडिया संयोजक अर्पित गुप्ता उज्जैन एवं गूगल मीट सहयोगी रतनदीप खंडेलवाल, ब्रजमोहन वैध, नंदकिशोर फरसोईया, राजेश तम्बोलिया, शंकर ताम्बी, सचिन बडाया, पंकज रावत, अनुराग पितलिया, सौरभ ताम्बी, सौरभ दुसाद, डॉ अंशुल खुटेटा, ओमप्रकाश कूलवाल्, प्रतीक फरसोईया, अंकेश तम्बोलिया, विकास काठ, यश कट्टा, प्रियंक धोकरिया, केशव देव आकड, राहुल डगायच, राहुल गुप्ता, अमित बड़गोती, अर्पित गुप्ता, सीए गौरव डांस, रोहित गुप्ता, यश बैद, शुभम गुप्ता, अंकित बड़गोती, अविनाश काठ, अंकित बडाया, अमित जसोरिया, गौरव मचीवाल, अतुल ताम्बी, मयंक झालानी, श्री कांत सामरिया, त्रिपूर् गोटेवाला  व कार्यकारिणी सदस्यगण, संयोजकगण, महासभा, जयपुर सहित अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छतीसगढ़, झारखंड, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सहित अनेक प्रदेश एवं कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, रतलाम, राजनंद गाव, सहित देश के अनेक प्रमुख शहरों से विद्यार्थी, अनेक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आजीवन सदस्य, समाज के कर्मठ कार्यकर्ता सहित समाज के शिक्षाविद एवं समाज के लोगों ने भाग उत्साह पूर्वक भाग लिया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

और भी वीडियो देखें

पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों को सहेजकर डिजिटल रूप देगी योगी सरकार

पांडुलिपियों, दुर्लभ ग्रंथों को सहेजकर डिजिटल रूप देगी योगी सरकारGyan Bharatam Mission UP: वर्तमान और भावी पीढ़यां विरासत पर गर्व की अनुभूति कर सकें, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने हमेशा प्रतिबद्धता जताई है। इसी क्रम में भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान ‘ज्ञान भारतम मिशन’ में प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी पहल की है।

AI Impact Summit में रोबोटिक डॉग विवाद : Galgotiyas University ने मांगी माफी, सरकार की कड़ी चेतावनी

AI Impact Summit में रोबोटिक डॉग विवाद : Galgotiyas University ने मांगी माफी, सरकार की कड़ी चेतावनीगलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) के दौरान चीन में निर्मित ‘रोबोटिक डॉग’ के प्रदर्शन को लेकर ‘असमंजस’ की स्थिति पैदा होने के लिए बुधवार को माफी मांगी। ने कहा कि उसके पवेलियन में मौजूद उसके एक प्रतिनिधि को इस रोबोटिक उत्पाद के बारे में ‘सही जानकारी’ नहीं थी और उसने चीन में बने रोबोटिक डॉग को विश्वविद्यालय का नवोन्मेष बताया, जो सही नहीं था।

सीएम योगी के 'टेंपल इकॉनमी मॉडल' से मजबूत हो रही यूपी की अर्थव्यवस्था

सीएम योगी के 'टेंपल इकॉनमी मॉडल' से मजबूत हो रही यूपी की अर्थव्यवस्थाYogi Temple Economy Model: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक पर्यटन केवल आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ‘टेंपल इकॉनमी मॉडल’ ने यह साबित कर दिया है कि यदि प्राचीन धार्मिक स्थलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तो आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था, तीनों को एक साथ मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है।

युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहे देशों में बढ़ रही मातृ मृत्यु दर, WHO ने जारी की रिपोर्ट

युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहे देशों में बढ़ रही मातृ मृत्यु दर, WHO ने जारी की रिपोर्टUnited Nations News : दुनियाभर में जितनी मातृत्व मौतें होती हैं, उनमें से दो तिहाई मौतें, युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहे देशों में होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और साझीदार संगठनों की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, युद्धग्रस्त देशों में रहने वाली महिलाओं के लिए प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान मातृ कारणों से मृत्यु का जोखिम स्थिर देशों की महिलाओं की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है।

पंजाब में दुल्हन पर नोटों की बारिश, 8.5 करोड़ कर दिए न्योछावर

पंजाब में दुल्हन पर नोटों की बारिश, 8.5 करोड़ कर दिए न्योछावरपंजाब की शादियां वैसे भी अपने 'स्वैग' के लिए जानी जाती हैं, लेकिन तरनतारन की एक शादी ने तो सोशल मीडिया पर नोटों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि लोगों ने कैलकुलेटर ही बाहर निकाल लिए। 14 फरवरी को हुई इस शादी का वीडियो वायरल क्या हुआ, इंटरनेट की जनता ने इसे 'ग्रैंड कैश पार्टी' घोषित कर दिया। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि दुल्हन पर पूरे 8.5 करोड़ रुपए न्योछावर किए गए हैं।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com