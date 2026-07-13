सुरमयी गीतों के साथ स्व. ओमप्रकाश शर्मा जी को दी गई भावभीनी पुष्पांजलि

इंदौर। "संगीत की शाम आपके नाम" ग्रुप के तत्वावधान में स्व. श्री ओमप्रकाश शर्मा जी की पावन स्मृति में एक भव्य और भावपूर्ण संगीतमयी संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों और संगीत प्रेमियों ने सुरों के माध्यम से उन्हें भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान गायकों ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज फनकारों—किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और येशुदास—के सदाबहार गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दीं कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस गरिमापूर्ण आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले, श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज पेड़ी के अध्यक्ष श्री संजय व्यास, समाज के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जोशी एवं ग्रुप के एडमिन व कार्यक्रम प्रभारी श्री प्रदीप नाईक विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने स्व. ओमप्रकाश शर्मा जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

सुरों की महफिल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

संगीतमयी महफ़िल में एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियां हुईं, जिन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया: श्री शैलेंद्र जोशी (अध्यक्ष, श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज) ने अपनी मखमली आवाज में "बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, तुम्हें देख कर गीत लिख रहा हूं..." गाकर महफिल में रुमानियत बिखेर दी। श्री गणेश कुमार व्यास (बड़वानी) ने मुकेश जी का प्रसिद्ध गीत "इतनी नाज़ुक न बनो..." बेहद सुरीले अंदाज में गाकर खूब वाहवाही लूटी। श्रीमती ऊषा छाया ने शास्त्रीय अंदाज में "नैनो में बदरा छाए..." गीत की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे सुन श्रोता भावविभोर हो गए। कार्यक्रम के आयोजक, युवा समाजसेवी एवं ब्रह्मलीन ओमप्रकाश शर्मा जी के सुपुत्र श्री शीनू शर्मा ने किशोर दा का सदाबहार गीत "चलते-चलते मेरे ये गीत याद रखना..." गाकर समां बांध दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं।

मंच संचालन एवं आभार प्रदर्शन

मंच संचालन: कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती संध्या जोशी ने किया।

आभार प्रदर्शन: श्री शीनू शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अतिथियों, गायकों और संगीत प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं "संगीत की शाम आपके नाम" ग्रुप के एडमिन प्रदीप नाईक व मंजू जोशी जी ने भी सभी का आभार व्यक्त किया।