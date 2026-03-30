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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पटना , सोमवार, 30 मार्च 2026 (12:25 IST)

नीतीश कुमार ने MLC पद छोड़ा, नितिन नवीन का भी विधायक पद से इस्तीफा

nitish kumar nitin nabin
बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।
 
बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के MLC पद से इस्तीफा दे दिया। वे 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। नीतीश ने सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा। पार्टी के कई नेता चाहते थे कि नीतीश कुमार ऐसा कदम न उठाएं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अडिग रहे।
 
भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी शुक्रवार को बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। नितिन नबीन भी नीतीश के साथ ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए है।

नितिन नवीन ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा, पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है, उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर एवं संकल्पित रहूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ मेरा जो अटूट संबंध है, वह सदैव बना रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
नीतीश ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। नियमों के मुताबिक वे 6 माह तक मुख्‍यमंत्री बने रह सकते हैं। नीतीश के बाद बिहार की कमान कौन संभालेगा इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में भाजपा नेता सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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