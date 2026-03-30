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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कुवैत सिटी , सोमवार, 30 मार्च 2026 (10:25 IST)

कुवैत में पॉवर प्लांट पर ईरान का मिसाइल अटैक, भारतीय की मौत

US Israel Iran War
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान ने कुवैत के पॉवर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। इस हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
 
बिजली मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जौहर हयात ने कहा कि कुवैत में ईरानी आक्रामकता के तहत एक पावर और पानी डीसैलिनेशन प्लांट में एक सर्विस बिल्डिंग पर हमला किया गया। इसमें एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के तुरंत बाद तकनीकी और इमरजेंसी टीमों को मौके पर भेजा गया।
 
कुवैत सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। लोगों को यह भरोसा भी दिलाया गया है कि बिजली और पानी की सप्लाई को किसी भी हालत में बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
 
गौरतलब है कि 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले कर रहे हैं तो ईरान इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों पर भी हमले कर रहा है। इधर इजराइल पर भी हिजबुल्लाह के हमले जारी है। ईरान के एक बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से UAE में 5 भारतीय घायल हो गए।
edited by : Nrapendra Gupta
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