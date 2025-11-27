गुरुवार, 27 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. India costliest car registration number sold for Rs 1.17 crore in Haryana
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :हिसार , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (15:39 IST)

हरियाणा में लगी सबसे बड़ी बोली, 1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का VIP नंबर

money
Haryana VIP number : हरियाणा के हिसार में वीआईपी नंबर HR 88B 8888 को खरीदने की होड़ मच गई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह भारत में VIP नंबर की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी बोली है।
 
अधिकारियों ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का नाम या गाड़ी का मॉडल नहीं बताया है। लोग इस नंबर के पीछे इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इसमें सात 8s या 7 Bs की छाप बनती है, जिसमें ज्यादा संभावना है कि यह 7 8s के कारण है।
 
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से आयोजित इस नंबर की ऑनलाइन नीलामी में रिजर्व प्राइस 50,000 रुपए निर्धारित किया गया था। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 11,000 रुपए का भुगतान करना था। इस नंबर के लिए 45 बोलीदाताओं ने प्रतिस्पर्धा की और शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बोली 1.17 करोड़ रुपए की लगी।
 
बताया जा रहा है कि विभाग बोलीदाता को राशि जमा करने के लिए उचित समय देगा। अभी तक, बोलीदाता ने केवल 11,000 रुपए जमा किए हैं, और यदि वह अंतिम बोली राशि जमा नहीं करता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी।
 
गौरतलब है कि चंडीगढ़ में एक इनोवा कार मालिक ने केंद्र शासित प्रदेश में CH01-DA 0001 नंबर के रिकॉर्ड के लिए 36.4 लाख रुपए चुकाए। नंबर के लिए दी गई यह राशि लगभग गाड़ी की कीमत के बराबर थी। 
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयानआज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगेHow to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं।

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियांDelhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमUIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) नामांकन और अपडेट के लिए 2025 के नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

और भी वीडियो देखें

संबित पात्रा का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, सेट किए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव

संबित पात्रा का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, सेट किए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिवSambit Patra attacks Rahul Gandhi : भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है।

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयोकभी कभी चमत्‍कार हो जाता है और यह चमत्‍कार ऐसे सामने आता है कि यकीन करना मुश्‍किल हो जाता है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें सालों से बिछड़े बेटे को मां से मिला दिया। यह वाकया जानकर पूरा गांव भावुक हो गया और मां की आंखें भर आईं।

क्या कर्नाटक के सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार? सिद्धारमैया कैंप में लगी सेंध

क्या कर्नाटक के सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार? सिद्धारमैया कैंप में लगी सेंधPower struggle in Karnataka Congress: वर्ष 2003 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार मुख्‍यमंत्री पद की कुर्सी हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। अब उनकी कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं।

शेख हसीना को 3 और मामलों में मिली सजा, क्या भारत भेजेगा वापस बांग्‍लादेश?

शेख हसीना को 3 और मामलों में मिली सजा, क्या भारत भेजेगा वापस बांग्‍लादेश?Sheikh Hasina sentenced case : ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के 3 गंभीर मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं।

देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तक

देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 से 30 नवंबर तकChief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में 28 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन (WSDM) में वैश्विक नेता और विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गहन मंथन करेंगे।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com