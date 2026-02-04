बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  4. Horrific explosion inside the lift
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (17:58 IST)

लिफ्ट के अंदर खौफनाक धमाका, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

Horrific explosion inside the lift
आर्थिक राजधानी से एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है। यहां एक चलती लिफ्ट के अंदर अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसने सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक लिफ्ट के अंदर गुब्बारे लेकर घुसा और उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया।
इस हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि लिफ्ट के बंद और संकरे स्थान होने के कारण धमाके का असर कई गुना बढ़ गया। इसके चलते अंदर मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। 

बाल-बाल बची जान, पर नुकसान भारी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिफ्ट के अंदर की स्थिति कितनी भयावह रही होगी। जानकारों का कहना है कि अगर धमाके के वक्त लिफ्ट बीच में ही अटक जाती तो अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता।
