लिफ्ट के अंदर खौफनाक धमाका, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

इस हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि लिफ्ट के बंद और संकरे स्थान होने के कारण धमाके का असर कई गुना बढ़ गया। इसके चलते अंदर मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है।
मुंबई में एक लिफ्ट के अंदर गैस वाला गुब्बारा अचानक फट गया। एक शख्स गुब्बारों के साथ लिफ्ट में चढ़ा, तभी गुब्बारा धमाके के साथ फट गया और चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं।— Chandani Sahu (@Chandanijk) February 4, 2026
मतलब ये है कि लिफ्ट जैसी बंद जगह पर गैस वाले गुब्बारे ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है।#Mumbai #Lift #fire pic.twitter.com/anclcGpeBE