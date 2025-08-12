EC और बंगाल सरकार में ठनी, मुख्य सचिव को तलब कर दागी अधिकारियों को न हटाने पर मांगा स्पष्टीकरण

There is a conflict between EC and Bengal government: निर्वाचन आयोग (EC) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को समन जारी किया और कहा कि वह दागी अधिकारियों को न हटाने पर दिल्ली आकर स्पष्टीकरण दें। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ, जब पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Government) ने 1 दिन पहले आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर अभी अपने अधिकारियों को निलंबित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। राज्य के शीर्ष नौकरशाह को 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक निर्वाचन सदन में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया।ALSO READ: खरगे का बड़ा आरोप, निर्वाचन आयोग पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली

बनर्जी सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच यह एक नया विवाद : विश्लेषकों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच जारी टकराव में यह एक नया विवाद है। चुनाव निकाय का निर्देश ऐसे समय आया, जब पंत ने सोमवार को उसे पत्र भेजकर कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्नित किए गए अधिकारियों को निलंबित करना और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना कठोर होगा तथा बंगाल के अधिकारी समुदाय पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण में थोड़ी देर कर दी



विश्लेषकों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच जारी टकराव में यह एक नया विवाद है। चुनाव निकाय का निर्देश ऐसे समय आया, जब पंत ने सोमवार को उसे पत्र भेजकर कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्नित किए गए अधिकारियों को निलंबित करना और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना कठोर होगा तथा बंगाल के अधिकारी समुदाय पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा।

इसके बजाय सरकार ने निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्नित 5 अधिकारियों में से दो को फिलहाल सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटाने और मामले की आंतरिक जांच शुरू करने का फैसला किया।(भाषा)

