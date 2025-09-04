गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गोरखपुर (उप्र) , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (19:00 IST)

CM योगी ने अखिलेश पर किया कटाक्ष, बोले- 'गुंडा टैक्स' सपा सरकार का संस्कार था, लेकिन अब...

Chief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) के शासनकाल में उद्यमियों का शोषण किया गया और गुंडा टैक्स का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से ‘गुंडा टैक्स’ वसूलना सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी ने ‘गुंडा टैक्स’ वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। सपा सरकार में बिजली यदाकदा आती थी। ये उजाले के दुश्मन थे।
 
आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 2251 करोड़ रुपए के निवेश और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। निवेश परियोजनाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला के ‘बॉटलिंग प्लांट’ का भूमि पूजन और देश में अग्रणी प्लास्टिक उत्पाद-पैकेजिंग कम्पनी ‘टेक्नोप्लास्ट’ की यूनिट का लोकार्पण शामिल है।
 
इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार में बने सुरक्षा के बेहतर माहौल को निवेश की आधारशिला करार दिया। इस संदर्भ में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों से ‘गुंडा टैक्स’ वसूलना सपा सरकार के संस्कार का हिस्सा था।
गोरखपुर के गीडा प्लास्टिक पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे राज्य में निवेश एक सपना मात्र था, लेकिन ‘डबल इंजन’ सरकार द्वारा जनसेवा के लिए प्रतिबद्धता से किए गए कार्यों का परिणाम है कि राज्य में आज विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
 
उन्होंने कहा, जब सुरक्षा का माहौल बनता है तो निवेश आता है। निवेश से नौकरी और रोजगार के द्वार खुलते हैं। रोजगार से खुशहाली आती है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ‘डबल इंजन’ की सरकार सुरक्षा का माहौल प्रदान कर समृद्धि का मार्ग सुगम कर रही है।
 
उन्होंने नाम लिए बगैर सपा को निशाना बनाते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले एवं राज्य को दंगों की आग में झोंकने वाले लोगों ने नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वोट बैंक की राजनीति में सुरक्षा से खिलवाड़ किया, बेटी-बहनों की इज्जत की परवाह नहीं की और मातृशक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं किया।
उन्होंने कहा, ऐसे लोगों से विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है। जब ऐसे लोगों को मौका मिला और विकास नहीं करा पाए तो वे आगे भी नहीं करा पाएंगे। आदित्यनाथ ने कहा, पूर्ववर्ती सपा सरकार में उद्यमियों, व्यापारियों से वसूली होती थी, ‘गुंडा टैक्स’ लिया जाता था। आज ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। किसी ने ‘गुंडा टैक्स’ वसूला तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। सपा सरकार में बिजली यदाकदा आती थी। ये उजाले के दुश्मन थे।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने (सपाइयों ने) समाज में अराजकता फैलाई, जातीय आधार पर सामाजिक तानाबाना छिन्न-भिन्न किया और तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर वैमनस्यता पैदा की। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में ऐसे लोग होते हैं तो विकास पीछे छूट जाता है और युवा पलायन को मजबूर होते हैं।
 
आदित्यनाथ ने कहा कि हाल में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, जिनमें काफी संख्या में गोरखपुर के युवक भी शामिल हैं। उन्होंने अपील की कि जिन गांवों के युवा पुलिस में भर्ती हुए हैं, ग्रामीणों को उनके परिवार को सम्मानित करना चाहिए।
आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मंच पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया गया, जो राजनीति के पतन का स्तर है और ऐसे अशोभनीय कृत्य को कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
 
‘इंडिया’ गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले विकसित भारत के अवरोधक हैं और इन्हें उखाड़ फेंकना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना जारी रखते हुए कहा कि विभाजन ही गुलामी का कारण होता है और कुछ लोग जातीय विभाजन से देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेलने का कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला के अमृत बॉटलर्स के ‘बॉटलिंग प्लांट’ की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। चालीस एकड़ क्षेत्रफल में 700 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार होने वाली इस परियोजना में कम से कम 1200 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
 
पहले चरण में यहां 3000 बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का संयंत्र लगाया जाएगा। इस संयंत्र में कोका कोला समूह के विभिन्न पेय पदार्थ और किनले ब्रांड के पानी बोतल का उत्पादन किया जाएगा। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour 
