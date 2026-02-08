रविवार, 8 फ़रवरी 2026
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
पौड़ी गढ़वाल (उत्‍तराखंड) , रविवार, 8 फ़रवरी 2026 (17:01 IST)

मुख्यमंत्री योगी का उत्‍तराखंड दौरा, यमकेश्वर महाविद्यालय का किया निरीक्षण, महंत अवेद्यनाथ को अर्पित की पुष्पांजलि

Chief Minister Yogi Adityanath's Uttarakhand visit
Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में आम का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर सेना की 127 गढ़वाल इन्फेंट्री बटालियन के जवानों ने भारत मां की जय के नारों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।
मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने भी भारत माता के साथ-साथ मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने अपने गुरु राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

विद्यालय परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया गया।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

