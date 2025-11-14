शुक्रवार, 14 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :अंता , शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (14:04 IST)

बिहार में लहर के बीच राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, अंता उपचुनाव में मिली हार

Rajasthan Anta Bypoll election Results : बिहार चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही भाजपा को राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। 
 
चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, 20 राउंड की गिनती के बाद प्रमोद जैन ने 69,462 वोट हासिल किए। मोरपाल सुमन को 53868 वोट मिले जबकि निर्दलीय नरेश मीणा 53740 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 
 
अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है। यहां से पूर्व मुख्‍यमत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। अंता उपचुनाव में भाजपा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह समेत कई दिग्गजों ने मोर्चा संभाला था। हालांकि वे मतदाताओं को रिझाने में विफल रहे। 
 
अंता विधानसभा सीट पर हुए 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड 80.32 फीसदी वोट डाले गए थे। यह उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था।
edited by : Nrapendra Gupta 
भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!

भाजपा का टूटेगा सपना, नीतीश की चमकेगी किस्मत, RJD सबसे बड़ा दल!Axis My India Exit Poll Bihar Elections: बिहार के ज्यादातर एग्जिट पोल में यूं तो एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रह है, लेकिन एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग ही पेंच नजर आ रहा है। यह एग्जिट पोल भी सरकार तो एनडीए की ही बना रहा है, लेकिन इसके मुताबिक भाजपा का अपना मुख्‍यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोट

Delhi Blast : कैसे फेल हो गया डॉ. उमर नबी का प्लान, 6 दिसंबर को कैसे और कहां करना चाहता था विस्फोटडॉ. उमर नबी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास एक शक्तिशाली विस्फोट की योजना बनाई थी

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्य

दिल्ली धमाका केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, फरीदाबाद में मिली लाल कार, आखिर क्या है इस कार का रहस्यDelhi car blast case : दिल्ली कार विस्फोट मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास i20 के अलावा एक और लाल रंग की EcoSport भी थी। धमाके की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरीदाबाद के खंदावली में पुलिस को यह कार खड़ी मिली है। जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस कार को लेकर अलर्ट जारी किया था। कार की पूरी दिल्ली में तलाश की जा रही थी।

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिले

भूटान से लौटते LNJP अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, घायलों से मिलेPM Modi in LNJP Hospital : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान से दिल्ली लौटते ही कि LNJP अस्पताल जाकर लाल किले के पास 10 नवंबर को विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाईAl Falah University news in hindi : फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी और दिल्ली में लाल किले के पास धमाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया। अब इस मामले विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. भूपिंदर कौर आनंद ने बयान जारी कर यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थिति

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 : दलीय स्थितिBihar election result 2025 Party wise seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी।

LIVE: Bihar Election Result 2025 जीतनराम मांझी ने कहा- मुख्‍यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे

LIVE: Bihar Election Result 2025 जीतनराम मांझी ने कहा- मुख्‍यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगेBihar Assembly Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। चुनाव परिणाम से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

बिहार में लहर के बीच राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, अंता उपचुनाव में तीसरे नंबर पर

बिहार में लहर के बीच राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, अंता उपचुनाव में तीसरे नंबर परRajasthan Anta Bypoll election Results : बिहार चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही भाजपा को राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत लगभग तय नजर आ रही है। भाजपा के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है।

Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी

Election Updates: कौन बनेगा बिहार का 'बॉस', क्या टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टीBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो राज्य में बहुत ही रोमांचक स्थिति निर्मित हो गई है। कुछ समय पहले तक हालात यह थे कि नीतीश कुमार ‍एक बार फिर बिहार के मुख्‍यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे परिणाम का आंकड़ा आगे बढ़ा स्थितियां पूरी तरह बदलती नजर आ रही हैं। लगभग 85 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के 4 बड़े कारण, तेजस्वी को राहुल से दोस्ती करना पड़ा भारी

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के 4 बड़े कारण, तेजस्वी को राहुल से दोस्ती करना पड़ा भारीबिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार से सियासी विश्लेषकों और चुनावी पूर्वानुमान को भी धवस्त कर दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भले ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ खूब आई हो लेकिन चुनाव नतीजे बताते है कि महागठबंधन को बिहार की जनता ने बुरी तरह खारिज कर दिया है। अब तक के रुझान और नतीजे बता रहे है कि बिहार में NDA गठबंधन अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
