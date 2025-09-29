2025 Sharadiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन पर भेजें ये खास शुभकामना मैसेजेस

Messages on Seventh Day Navratri:
नवरात्रि का सातवां दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप 'मां कालरात्रि' को समर्पित है। मां कालरात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इनकी आराधना से भय, बाधा और दुर्भावनाएं दूर होती हैं। यहां पेश हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के सातवें दिन (सप्तमी तिथि) के लिए शुभ और सुंदर तथा भावपूर्ण शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपने सभी अपनों को भेज सकते हैं – चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर SMS।
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन के खास शुभकामना संदेश:
नवरात्रि के सातवें दिन,
मां कालरात्रि आपके जीवन से सभी कष्टों,
भय और नकारात्मकता को दूर करें।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
मां कालरात्रि की कृपा से
आपके जीवन से हर अंधकार मिटे,
सफलता और सुख के दीप सदा जलते रहें।
शुभ सप्तमी – नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
जो डर मिटाए, जो संकट भगाए,
ऐसी है मां कालरात्रि – जो हर दुःख हर ले जाए!
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं!
जय मां कालरात्रि!
देवी कालरात्रि की कृपा से,
आपका जीवन सुख,
शांति और समृद्धि से भर जाए।
आपको हर कार्य में सफलता मिले।
नवरात्रि की शुभकामनाएं!
मां कालरात्रि अपने भक्तों को
अभय का वरदान देती हैं।
उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।
Happy Navratri Day 7!
सातवें दिन की पूजा से मिले
आपको असीम शक्ति,
हर बुरी शक्ति हो आपसे दूर।
जय मां कालरात्रि!
मां कालरात्रि करें सभी बाधाओं का अंत,
दे जीवन में आत्मबल और विजय का मंत्र।
जय माता दी –
शुभ सप्तमी नवरात्रि!
मां कालरात्रि
आपकी सभी परेशानियों को दूर करें
और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें।
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।