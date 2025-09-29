मंगलवार, 6 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. Seventh Day Happy Navratri Messages
Written By WD Feature Desk

2025 Sharadiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन पर भेजें ये खास शुभकामना मैसेजेस

2025 Sharadiya Navratri
Messages on Seventh Day Navratri: नवरात्रि का सातवां दिन मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप 'मां कालरात्रि' को समर्पित है। मां कालरात्रि अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इनकी आराधना से भय, बाधा और दुर्भावनाएं दूर होती हैं। यहां पेश हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के सातवें दिन (सप्तमी तिथि) के लिए शुभ और सुंदर तथा भावपूर्ण शुभकामना संदेश, जिन्हें आप अपने सभी अपनों को भेज सकते हैं – चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर SMS।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन के खास शुभकामना संदेश:
 
नवरात्रि के सातवें दिन, 
मां कालरात्रि आपके जीवन से सभी कष्टों, 
भय और नकारात्मकता को दूर करें। 
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
मां कालरात्रि की कृपा से
आपके जीवन से हर अंधकार मिटे,
सफलता और सुख के दीप सदा जलते रहें।
शुभ सप्तमी – नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
जो डर मिटाए, जो संकट भगाए,
ऐसी है मां कालरात्रि – जो हर दुःख हर ले जाए!
नवरात्रि के सातवें दिन की शुभकामनाएं!
जय मां कालरात्रि!
 
देवी कालरात्रि की कृपा से, 
आपका जीवन सुख, 
शांति और समृद्धि से भर जाए। 
आपको हर कार्य में सफलता मिले।
नवरात्रि की शुभकामनाएं!
 
मां कालरात्रि अपने भक्तों को 
अभय का वरदान देती हैं। 
उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। 
Happy Navratri Day 7!
 
सातवें दिन की पूजा से मिले 
आपको असीम शक्ति, 
हर बुरी शक्ति हो आपसे दूर। 
जय मां कालरात्रि!
 
मां कालरात्रि करें सभी बाधाओं का अंत,
दे जीवन में आत्मबल और विजय का मंत्र।
जय माता दी – 
शुभ सप्तमी नवरात्रि!
 
मां कालरात्रि 
आपकी सभी परेशानियों को दूर करें 
और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। 
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमय का त्योहार

6 जनवरी को एपिफेनी और 7 जनवरी को क्रिसमय का त्योहारएपिफेनी (Epiphany), जिसे 'थ्री किंग्स डे' (Three Kings Day) भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद विश्‍व के करीब 15 देशों में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ खास बातें।

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधि

Tilkuta Chauth 2026: तिल-संकटा चौथ पर कैसे करें पूजन, जानें मुहूर्त, महत्व और विधिTilkut Chauth Vrat 2026: धार्मिक मान्यतानुसार तिल-संकटा चौथ एक बेहद शुभ और महत्वपूर्ण दिन है, जो विशेष रूप से संकटों से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन तिल का दान और गणेश जी की पूजा से जीवन में शांति और सफलता आती है।

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करें

Magh 2026: माघ माह 2026 में क्‍या उपाय करेंMagh Month Remedies: माघ माह हिन्दू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जो आमतौर पर जनवरी-फरवरी में आता है। माघ मास का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस माह में कुछ खास उपायों को करने से व्यक्ति की आत्मिक और भौतिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्त

Sankashti Ganesh Chaturthi 2026, कब है साल की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जानें महत्व, पूजा विधि और मुहूर्तSankashti Ganesh puja 2026: संकष्टी गणेश चतुर्थी एक अत्यधिक शुभ और पवित्र दिन है, जो हर महीने आती है, लेकिन 2026 की पहली संकष्टी गणेश चतुर्थी 06 जनवरी को है। यह दिन भगवान गणेश से हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत लाभकारी है। गणेश जी की पूजा विधि का पालन करके इस दिन के पुण्य का लाभ उठाना चाहिए।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जनवरी, 2026)Today 06 January horoscope in Hindi 2026 : आज 06 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
