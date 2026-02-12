X पर दिखा CM योगी का नया 'अवतार', आखिर क्या है इसका रणनीतिक और राजनीतिक संदेश

CM Yogi X Cover Image: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) की कवर फोटो बदल दी है। 9.12 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट 2026-27 की प्रस्तुति के तुरंत बाद किए गए इस बदलाव में मुख्यमंत्री 'ब्रह्मोस मिसाइल' के साथ नजर आ रहे हैं। इस नई तस्वीर को केवल एक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों और वैश्विक निवेशकों के लिए एक बड़े रणनीतिक संदेश (Strategic Message) के रूप में भी देखा जा रहा है।

जानकारों की मानें तो सीएम योगी की इस इमेज को उनके ‘हार्ड पावर विजन' के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के उभरते हुए हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां एक से अधिक शहरों मे रक्षा उत्पादन हो रहा है। बजट के माध्यम से यह संदेश दिया गया है- 'उत्तर प्रदेश बना विकास इंजन और सुरक्षा कवच'। 9.12 लाख रुपए करोड़ का यूपी का बजट है, इसे 'सामरिक शक्ति का संगम

फर्श से अर्श तक यूपी की अर्थव्यवस्था' और विकास, सुरक्षा और निवेश का त्रिवेणी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है।

बजट में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के लिए 35 हजार 280 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य और संभावना जताई गई है। इस निवेश के माध्यम से लगभग 53 हजार 263 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। अब तक 62 से अधिक बड़ी रक्षा कंपनियों के साथ समझौता हो चुका है, जिनमें ब्रह्मोस एयरोस्पेस सबसे प्रमुख है।

यूपी में कहां-कहां होता है रक्षा सामग्री का निर्माण

बजट सत्र के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि लखनऊ की ब्रह्मोस-NG यूनिट न केवल भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाएगी, बल्कि यूपी को 'हार्ड पावर' (सामरिक शक्ति) के केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया की कवर इमेज भी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अपडेट की है, जो इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी से तैयार ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप 18 अक्टूबर 2025 को रवाना की गई थी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। लखनऊ के अलावा झांसी, कानपुर, अमेठी, अलीगढ़ और चित्रकूट में भी रक्षा सामग्री का निर्माण हो रहा है।

क्या इसके राजनीतिक मायने भी हैं?

इस इमेज के राजनीतिक मायने भी ढूंढे जा रहे हैं। इसे यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'हार्ड पावर' के रूप में भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस इमेज के माध्यम से योगी अपने विरोधियों कहीं न कहीं यह संदेश भी देना चाहते हैं कि वे न तो रुकने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। अक्सर विपक्ष बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन के मुद्दे उठाता है।

ब्रह्मोस की पहली खेप का रवाना होना और उसे सोशल मीडिया पर प्राथमिकता देना, विपक्ष के इन हमलों का एक 'विजुअल जवाब' भी है। इस इमेज को अपनी प्रोफाइल पर जगह देकर योगी यह संदेश भी दे रहे हैं कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल खेती या परंपरागत उद्योगों का राज्य नहीं रहा, बल्कि देश की रक्षा शक्ति का केंद्र बन चुका है। यह उनके 'नए उत्तर प्रदेश' के नैरेटिव को मजबूती देता है।

