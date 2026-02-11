बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. UP budget is Rs 9.12 lakh crore, know who said what
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (20:36 IST)

यूपी का 9.12 लाख करोड़ का बजट, जानिए किसने क्या कहा

UP Budget 2026-27
UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 9.12 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट पर राजनीतिक गलियारों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे 'विकसित उत्तर प्रदेश' की नींव बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे 'विदाई बजट' और 'कागजी' करार दिया है।
 
ऐतिहासिक बजट : यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 9 वर्षों के नए निर्माण की गाथा है। उन्होंने जोर दिया कि यूपी अब 'बीमारू' राज्य से निकलकर 'रेवेन्यू सरप्लस' राज्य बन गया है। उनके अनुसार, यह बजट सुरक्षित महिलाओं, सक्षम युवाओं और खुशहाल किसानों को समर्पित है।
 
अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति : वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला बजट बताया, जिसमें विशेष रूप से AI मिशन और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे 'विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश' बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की प्रगति देखकर समाजवादी पार्टी बौखला गई है।
 
क्या कहा विपक्ष ने? : सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की विदाई वाला बजट करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में युवाओं के रोजगार और किसानों की असली समस्याओं के लिए कोई ठोस समाधान नहीं है। सपा ने इसे केवल आंकड़ों का मायाजाल बताया है। मायावती ने बजट को 'लोक-लुभावन' और 'सुर्खियां बटोरने की कोशिश' बताया। उन्होंने कहा कि इसमें सर्वसमाज के वास्तविक उत्थान की झलक कम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले पिछले बजट के खर्च पर एक श्वेत पत्र जारी करे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल से

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल सेwhat is phishing scam and how to avoid digital fraud : साइबर अपराधी फर्जी लिंक, मोबाइल फ्रॉड कॉल, OTP फ्रॉड और UPI फ्रॉड के जरिए लोगों के बैंक खाते हैक कर रहे हैं। यह एक गंभीर डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम है, जिससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी और साइबर ठगी से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इंटरनेट फ्रॉड जैसे नए तरीकों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्री

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्रीब्रिटिश राजनीति के गलियारों से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े एक पुराने विवाद ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रहे स्टार्मर पर अब पद छोड़ने का भारी दबाव है। आलम यह है कि लेबर पार्टी के एक ताकतवर धड़े ने खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर दी है।

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनी

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनीकहा- जो यह सपना देख रहे हैं, वे सड़-गल जाएंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़ने वाले सीधे जहन्नुम जाएंगे

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेश

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेशकेंद्र सरकार ने मंगलवार को डीपफेक सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार और बनावटी कंटेंट के मैनेजमेंट को लेकर ऑनलाइन मंचों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को किसी सक्षम अधिकारी या अदालतों द्वारा निर्देशित की गई ऐसी किसी भी सामग्री को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?akhilesh yadav attack bjp: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्र की भाजपा सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि यह 'डील नहीं बल्कि ढील' है।

और भी वीडियो देखें

UP Budget 2026: IT-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76% बढ़ोतरी, 2059 करोड़ से AI मिशन और 8 डाटा सेंटर पार्क का ऐलान

UP Budget 2026: IT-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76% बढ़ोतरी, 2059 करोड़ से AI मिशन और 8 डाटा सेंटर पार्क का ऐलानउत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर बड़ा भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 2059 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक का अग्रणी केंद्र बनाया जाएगा।

यूपी बजट में बड़ा ऐलान, स्वच्छताकर्मियों को 16–20 हजार रुपए सीधे अकाउंट में, 43,565 करोड़ की नई योजनाएं

यूपी बजट में बड़ा ऐलान, स्वच्छताकर्मियों को 16–20 हजार रुपए सीधे अकाउंट में, 43,565 करोड़ की नई योजनाएंउत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। "नव निर्माण के नौ वर्ष" की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है।

Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, धमाका करने आ रही है MG Majestor, जानिए क्या होगा खास

Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, धमाका करने आ रही है MG Majestor, जानिए क्या होगा खासJSW MG मोटर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई फ्लैगशिप SUV, MG Majestor से पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी उस बाजार में कदम रख रही है जहां सालों से Toyota Fortuner की विश्वसनीयता और Ford Endeavour (Everest) की वापसी का दबदबा रहा है।

मोहाली में कई स्कूलों को मिली धमकी, ईमेल में लिखा- बम से उड़ा देंगे, जांच में जुटा पुलिस प्रशासन

मोहाली में कई स्कूलों को मिली धमकी, ईमेल में लिखा- बम से उड़ा देंगे, जांच में जुटा पुलिस प्रशासनSeveral schools in Mohali received threats : पंजाब के मोहाली में कई निजी स्कूलों को आज धमकी मिलने से हड़‍कंप मच गया। ई-मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके कारण स्कूलों को खाली कराना पड़ा। स्कूलों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता तैनात किया है। स्कूल अधिकारियों ने छुट्टी की घोषणा कर दी है।

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहत

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहतभारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US trade deal) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस सौदे से जुड़ी अपनी आधिकारिक 'फैक्टशीट' में गुपचुप तरीके से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित इस नए दस्तावेज में दालों (Pulses) के व्यापार का जिक्र हटा दिया गया है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com