गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Sanjay Raut gets angry on India Pakistan match, this is treason
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:02 IST)

भारत-पाकिस्तान मैच पर भड़के संजय राउत, यह देशद्रोह, 'सिंदूर रक्षा' के लिए मैदान में उतरेंगी महिलाएं

Sanjay Raut on India Pakistan match
Sanjay Raut on India Pakistan match: अबू धाबी में होने वाले एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले में 26 मां-बहनों का सिंदूर मिटा, उनका आक्रोश अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, जो आतंकी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं भारत हुआ है। 
 
‍सिंदूर रक्षा आंदोलन : राउत ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद अबू धाबी में भारत-पाक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। बीजेपी के मंत्रियों के बच्चे इसे देखने जाला जाएंगे, यह सीधा देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ शिवसेना (UBT) महिला आघाडी रविवार को 'सिंदूर रक्षा' आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र की हजारों महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को घर-घर से सिंदूर भेजेंगी। सिंदूर के सम्मान में शिवसेना मैदान में!
यह देशद्रोह है : संजय राउत ने कहा कि यह देशद्रोह है। आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। यदि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चलेगा? हम इस भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा- मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल से है। इसमें आपकी कोई भूमिका है या नहीं? 
 
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने पहलगाम हमले के बाद मैच को राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ बताया था। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक मैच है, इसे होने दो। याचिका में कहा गया था कि मैच से शहीद परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
 
22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम हमला : उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था।  
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबाव

'Block Everything' प्रोटेस्ट क्या है, नेपाल के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा, लोग क्यों कर रहे हैं पथराव और आगजनी, इमैनुएल मैक्रो पर इस्तीफे का दबावFrance protest News : नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी विरोध शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कई जगहों पर आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कें जाम की जा रही है। लाखों लोग सड़कों पर आ गए हैं। आखिर किस बात को लेकर लोग सरकार से नाराज हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पतालनेपाल में हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया और उनके घरों में आग लगाई। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। विचलित करने वाले फोटोज और वीडियो के बीच मानवीयता को प्रदर्शित करता एक वीडियो सामने आया।

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दाम

Skoda की कारें 3.28 लाख रुपए तक हुईं सस्ती, जानिए किस मॉडल के कितने गिरे दामGST की दरों में कटौती के बाद स्कोडा ऑटो इंडिया ने भी अपनी कारों के दाम 3.28 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे और उसी दिन से नई कीमतें लागू हो जाएगी।

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किलYamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।

और भी वीडियो देखें

नेपाल की जेलों से भागे 6000 से ज्यादा खूंखार कैदी, बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर अलर्ट

नेपाल की जेलों से भागे 6000 से ज्यादा खूंखार कैदी, बढ़ाई भारत की चिंता, सीमा पर अलर्टNepal Violence : नेपाल में हिंसा के बाद वहां के हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। 77 जिलों में जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ-साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षाबल अलर्ट है।

हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...

हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तारी वारंट जारी, जानिए क्‍या है मामला...Hardik Patel News : गुजरात की राजनीति में पाटीदार आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे भाजपा विधायक हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले में शामिल तीनों आरोपियों का पता लगाने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए टीमें तैयार कर ली हैं। इससे पहले भी हार्दिक पटेल के खिलाफ अन्य गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकें हैं।

दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने किया पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, 5 संदिग्ध गिरफ्तारDelhi police : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे।

ट्रंप ने भारत को लेकर क्यों बदले सुर, क्या फेडरल कोर्ट का फैसला बना वजह?

ट्रंप ने भारत को लेकर क्यों बदले सुर, क्या फेडरल कोर्ट का फैसला बना वजह?Donald Trump News in Hindi : टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। भारत को लेकर भी ट्रंप का रवैया स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो वह भारत को दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर यूरोपीय संघ से भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप सोची समझी रणनीति के तहत ही भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टैरिफ पर फेडरल कोर्ट का फैसला भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकता है।

Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ी गर्मी, यूपी समेत इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update : दिल्‍ली में बढ़ी गर्मी, यूपी समेत इन राज्‍यों में बारिश का अलर्टWeather Update News : राजधानी दिल्ली में बारिश ने पहले लोगों को परेशान किया और अब गर्मी-उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत हो गया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर से बदलता दिख रहा है।

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमत

iphone air : अब तक का सबसे पतला आईफोन, पावरफुल बैटरी बैकअप और एडवांस कैमरा सेंसर, जानिए क्या है कीमतApple ने 9 सितंबर को अपने Awe-dropping लॉन्च इवेंट में 4 नए iPhone मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने पहली बार iPhone Air भी लाइनअप में जोड़ा है। इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किए हैं।

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजन

iPhone 16 vs iPhone 17 : iPhone 17 खरीदें या पुराना iPhone 16 ही आपके लिए बेस्ट, तो दूर करें अपना कन्फ्यूजनiPhone 16 vs iPhone 17, apple iphone 17 pro max launch, iPhone 16 price, iPhone 17 price, difference between iPhone 16 and iPhone 17, आईफोन 16 की कीमत, आईफोन 17 की कीमत, आईफोन 16 और आईफोन 17 में डिफ्रेंस

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोन

iPhone 17 Prices : Apple Intelligence के साथ लॉन्च हुआ iPhone 17 लॉन्च, iPhone Air अब तक का सबसे पतला आईफोनApple ने मंगलवार रात Awe Dropping इवेंट में लेटेस्ट iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max डिवाइस के साथ ऑल न्यू iPhone Air भी लॉन्च कर दिया है, जिसे Plus मॉडल की जगह पेश किया गया है। इस इवेंट में कंपनी iPhone के साथ-साथ Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE 3 को भी लॉन्च किया गया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com