बुधवार, 3 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ranuka chowdhury on previlage motion for taking dog in parliament
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (14:26 IST)

विशेषाधिकार प्रस्ताव संबंधी सवाल पर रेणुका चौधरी ने क्यों कहा भौं-भौं?

renuka chaudhary
Renuka Chaudhary news in hindi : संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा सदन में कुत्ता लाने पर बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकारी प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच जब संसद परिसर में मीडियाकर्मियों ने उनसे इस संबंध में सवाल किया तो जवाब में उन्होंने भौं-भौं कहा। ALSO READ: रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासान
 
हालांकि, बाद में उन्होंने कहा- लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। लेबर कानून हम पर थोपे जा रहे हैं। संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है।
 
कांग्रेस सांसद ने कहा कि रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको परेशान कर दिया है। अब मैं क्या कहूं? मैं जानवरों का ख्याल रखना जारी रखूंगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में घुसने से रोकता हो।
 
उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल जी भी एक बार बैलगाड़ी पर आए थे... कुत्ते इतने वफादार होते हैं, लेकिन ये लोग वफादारी के बारे में क्या जानते हैं।
 
गौरतलब है कि कुत्ते को संसद लाने पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के बाद घायल एक कुत्ते को देखा। इसके बचाव के लिए उन्होंने उसे अपनी कार में बैठाकर संसद तक ले आईं। इस पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा- जो काटते हैं, वे अंदर बैठे हैं। सत्ताधारी दल ने इसे संसद और सांसदों का अपमान करार देते हुए कहा कि यह तमाशा है और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है।
edited by ; Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?

जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को टीटीई ने ट्रेन से धक्‍का दिया था, उसकी लाश पटरियों पर मिली, आखिर क्‍या है हकीकत?हाल ही में जिस नेवी अफसर की पत्‍नी को ट्रेन से टीटीई ने धक्‍का दिया था और सामान फेंका था, उसकी लाश पटरियों पर मिली है। बता दें कि यूपी के इटावा में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने ट्रेन टिकट परीक्षक (टीटीई) संतोष कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता

SMS और WhatsApp पर मिलेगा हाईवे सेफ्टी अलर्ट, Jio और NHAI में बड़ा समझौता50 करोड़ से अधिक Jio ग्राहकों के लिए पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर एक टेलीकॉम आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेसपाकिस्तान का घटियापन एक बार फिर सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में श्रीलंका को भेजी गई बाढ़ राहत सामग्रियों में एक्सपायर्ड खाने के पैकेट पाए गए हैं। चक्रवात ‘दित्वा’ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भेजी गई इस खेप में दूध पाउडर, आटा और पीने का पानी शामिल था। इनमें से कुछ पैकेट्स पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट दर्ज थी।

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाई

दिल्ली ब्लास्ट केस : स्पेशल NIA कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन बढ़ाईDelhi Blast 2025 : दिल्ली ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आमिर राशिद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ा दी है। उसे सात दिन की एनआईए कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसे 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया था। उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाकादेश में आतंकी लगातार हमलों की साजिश को रच रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाका कर तबाही मचाई जा सकती थी।

और भी वीडियो देखें

एशिया : चक्रवाती तूफ़ानों, वर्षा और बाढ़ से भीषण विनाश, सैकड़ों लोग हताहत

एशिया : चक्रवाती तूफ़ानों, वर्षा और बाढ़ से भीषण विनाश, सैकड़ों लोग हताहतपूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई अत्यधिक भारी वर्षा और कई विनाशकारी तूफ़ानों के क़हर से आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जानें लील ली हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यूएन एजेंसियों ने कहा है कि इन मौसमी आपदाओं के कारण पूरे के पूरे समुदाय उजड़ गए हैं। यूएन महासचिव ने प्रभावित लोगों के परिवारों के साथ हार्दिक संवेदना व्यक्त की है और इन विनाशकारी बाढ़ों में प्रभावित तमाम लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है।

दिल्‍ली में AQI फिर 400 पार, मास्क पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद

दिल्‍ली में AQI फिर 400 पार, मास्क पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसदDelhi Air Quality Index News : राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। आज 14 प्रमुख मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे स्थिति 'सीवियर' श्रेणी में पहुंच गई। इस बीच कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए गैस मास्क पहनकर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विरोध जताया।

भोजशाला में फिर भड़का विवाद, ASI ने मां वाग्देवी का चित्र जब्त किया, पूजा की अनुमति नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश

भोजशाला में फिर भड़का विवाद, ASI ने मां वाग्देवी का चित्र जब्त किया, पूजा की अनुमति नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोशधार के प्राचीन भोजशाला का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। हंगामे के बीच समिति ने आरोप लगाया कि उर्स की तैयारी को लेकर भोजशाला क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के रंगाई-पुताई की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है।पुलिस-प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है।

आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, ऑनलाइन इस तरह करें चेक

आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, ऑनलाइन इस तरह करें चेकSIR Form Online Checking: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है। अर्थात इस तिथि तक आप अपना एसआईआर फॉर्म बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं।

रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासान

रेणुका चौधरी ने कहा भौं-भौं, राहुल गांधी बोले अब कुत्‍ता ही मुख्‍य विषय, कुत्ता विवाद पर बीजेपी- कांग्रेस में घमासानसंसद में कुत्‍ता लाने के बाद यह विवाद बढ गया है। कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर आमने सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भौं भौं बोलकर कहा कि अब इससे ज्‍यादा मैं और क्‍या बोलूं। रेणुका चौधरी से जब यह पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकती है, तो ये सुनकर वह भड़क उठीं। इस सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि जब बीजेपी प्रिविलेज मोशन लाएगी, तो देखा जाएगा।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com