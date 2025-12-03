विशेषाधिकार प्रस्ताव संबंधी सवाल पर रेणुका चौधरी ने क्यों कहा भौं-भौं?

हालांकि, बाद में उन्होंने कहा- लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और किसी को इसकी चिंता नहीं है। BLO आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं है। लेबर कानून हम पर थोपे जा रहे हैं। संचार साथी ऐप हम पर थोपा जा रहा है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि रेणुका चौधरी के कुत्ते ने सबको परेशान कर दिया है। अब मैं क्या कहूं? मैं जानवरों का ख्याल रखना जारी रखूंगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कुत्तों को संसद परिसर में घुसने से रोकता हो।

उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहार वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल जी भी एक बार बैलगाड़ी पर आए थे... कुत्ते इतने वफादार होते हैं, लेकिन ये लोग वफादारी के बारे में क्या जानते हैं।

गौरतलब है कि कुत्ते को संसद लाने पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के बाद घायल एक कुत्ते को देखा। इसके बचाव के लिए उन्होंने उसे अपनी कार में बैठाकर संसद तक ले आईं। इस पर विवाद हुआ तो उन्होंने कहा- जो काटते हैं, वे अंदर बैठे हैं। सत्ताधारी दल ने इसे संसद और सांसदों का अपमान करार देते हुए कहा कि यह तमाशा है और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है।

