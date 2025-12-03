जिहाद पर मौलाना महमूद मदनी ने कर दी यह मांग, मच सकता है बवाल

Maulana Madani news in hindi : जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने जिहाद को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिहाद देश के लिए जरूरी है और इसे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।

मौलाना मदनी ने जिहाद को इस्लाम की एक पवित्र और धार्मिक अवधारणा बताया और इसके महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिहाद को गाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस्लाम के शत्रु हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देशवासियों को यह जानना चाहिए कि जिहाद किस परिस्थिति में और किसके द्वारा किया जा सकता है।

एक समाचार एजेंसी को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जिहाद इस्लाम का एक महत्वपूर्ण और पवित्र शब्द है। अगर किसी को इस्लाम से दिक्कत है तो उन्हें यह साफ-साफ बताना चाहिए कि वे इस्लाम के दुश्मन हैं और फिर वे जिहाद के खिलाफ बोल सकते हैं।

इसके अलावा, मदनी ने जिहाद के विरोधियों को मुल्क के गद्दार बताते हुए कहा कि वे देश के दुश्मन देशों के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये लोग आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।

मुसलमानों के हितों पर कांग्रेस की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए मदनी ने कहा कि यह एक राजनीतिक मामला है और किसी भी मुख्य पार्टी से यह उम्मीद करना कि वह सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि जब वह अपने ही मुद्दों पर सही तरह से काम नहीं कर पा रही, तो दूसरों के मुद्दों को उठाने का क्या सवाल।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर पूछे गए सवालों पर मदनी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अगर कोई गलती हुई तो इसका फैसला कोर्ट में होगा। उनका कहना था कि आतंकवादी घटनाओं की निंदा पहले भी की गई थी और हम सभी दहशत फैलाने वाली घटनाओं के खिलाफ हैं।

edited by : Nrapendra Gupta