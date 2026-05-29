Weather Update : नौतपे में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट, 5 दिन से कहां अटका मानसून?

Weather Update News : 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों को मौसम का सबसे गर्म दिन माना जाता है। उत्तरी और मध्य भारत पर नौतपा का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इन इलाकों में अक्सर इस दौरान भीषण लू (हीटवेव) की स्थिति बनी रहती है। उत्तरी और मध्य भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर पारा 45-48 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज उत्‍त्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है। अंडमान सागर और श्रीलंका तक समय से पहले पहुंचने वाला मानसून भारत की मुख्य भूमि के करीब आकर ठहर गया है। ये मानसून 5 दिन से केरल से 35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है।





उत्तरी और मध्य भारत पर नौतपा का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इन इलाकों में अक्सर इस दौरान भीषण लू (हीटवेव) की स्थिति बनी रहती है। उत्तरी और मध्य भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जगहों पर पारा 45-48 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज उत्‍त्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है।

देशभर में बदलते मौसम के बीच मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। अंडमान सागर और श्रीलंका तक समय से पहले पहुंचने वाला मानसून भारत की मुख्य भूमि के करीब आकर ठहर गया है। ये मानसून 5 दिन से केरल से 35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है।





बिहार के पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय में आज बारिश और तूफान का अलर्ट है।





मौसम विभाग के अनुसार, मानसून अरब सागर, लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन केरल तट पर इसके आगमन के लिए जरूरी परिस्थितियां अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं।

Edited By : Chetan Gour