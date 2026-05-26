Weather Update : नौतपा में झुलस रहे लोग, भीषण गर्मी और लू का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : देश इन दिनों नौतपा की भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। इन 9 दिनों गर्मी और हीटवेव और तेज हो जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 3 दिनों के दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिस्सों में लू चलने का अनुमान लगाया है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47.2°C रहा। आईएमडी ने अगले 5 दिन गर्म हवाओं के कहर का रेड अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड-बघेलखंड सबसे संवेदनशील इलाके बताए गए हैं। मध्यप्रदेश में नौतपा का दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है।

आईएमडी ने अगले 5 दिन गर्म हवाओं के कहर का रेड अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड-बघेलखंड सबसे संवेदनशील इलाके बताए गए हैं। मध्यप्रदेश में नौतपा का दौर काफी चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। 25 मई से शुरू नौतपा के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के अनेक जिलों में हीटवेव और कुछ स्थानों पर गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई हिस्सों में रात में भी हीटवेव जैसे हालात हैं।





वहीं 28 मई तक कुछ स्थानों में भीषण लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में अगले दो दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा।





हिमाचल प्रदेश में 28 और 29 मई को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा की तीव्र गर्मी मानसून के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तेज गर्मी के कारण धरती और समुद्र के तापमान में अंतर बढ़ता है, जिससे मानसूनी हवाओं को उत्तर भारत की ओर बढ़ने में मदद मिलती है।

Edited By : Chetan Gour