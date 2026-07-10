Weather Update : दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, कैसा है मुंबई का हाल? जानें देशभर का मौसम
Weather Update News : मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर नया अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। मुंबई में कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद शुक्रवार सुबह तेज धूप निकली। लेकिन 4 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश का असर आज भी पश्चिम रेलवे की पटरियों पर साफ दिखाई दे रहा है। आईएमडी आज शहर और उपनगरों में रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। इस महीने के पहले सप्ताह में मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने और जलभराव की घटनाएं हुई थीं।
कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर नया अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। मुंबई में कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और भारी बारिश के बाद शुक्रवार सुबह तेज धूप निकली।
लेकिन 4 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश का असर आज भी पश्चिम रेलवे की पटरियों पर साफ दिखाई दे रहा है। आईएमडी आज शहर और उपनगरों में रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है। इस महीने के पहले सप्ताह में मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने और जलभराव की घटनाएं हुई थीं।
दिल्ली में यलो अलर्ट जारी
दिल्ली-NCR में आज हल्की बारिश होने के आसार हैं, इसलिए राजधानी के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद कल भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। बिहार के पटना, किशनगंज, गया, कटिहार, सारण, भागलपुर, भोजपुर, सहरसा, वैशाली, सुपौल, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, बक्सर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट है।
उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट
उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, जलभराव, भूस्खलन और नदी-नालों के उफान पर आने का खतरा बना हुआ है।
केरल के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने कहा कि 11 जुलाई से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में लगभग एक हफ्ते तक बारिश के सिलसिले में थोड़ी कमी आने की संभावना है। केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के कारण आईएमडी ने बृहस्पतिवार को राज्य के तीन जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया, जिनमें मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और बदायूं समेत जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। शिमला मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर 15 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताते हुए ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है।
इंदौर में यशवंत सागर का बढ़ा जल स्तर
पश्चिमी इंदौर के एक बड़े हिस्से को प्रतिदिन 5 एमएलडी पानी सप्लाई करने वाले प्रमुख जलाशय यशवंत सागर के जलस्तर में अब काफी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस जलाशय में पानी का स्तर अब तक 13 फुट तक पहुंच गया है। इंदौर शहर में गुरुवार को दोपहर में बादल छाए और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। कल दिनभर बारिश नहीं होने से दिन के तापमान में इजाफा देखने को मिला। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज शहर में बादल छाने के साथ वर्षा होने की संभावना है।
सूरत में बाढ़ को लेकर हाईलेवल बैठक
सूरत में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने देर रात प्रशासनिक तंत्र के उच्च अधिकारियों के साथ एक हाईलेवल बैठक की और राहत कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सूरत का पूरा प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा अब तक 9100 परिवारों का डोर-टू-डोर सर्वे पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के तहत 800 से अधिक परिवारों को 6,800 रुपए के हिसाब से कैशडोल और घरेलू सामान के नुकसान के बदले तत्काल सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। बाकी बचे प्रभावित इलाकों में भी आज रात तक सर्वे का काम पूरा कर सहायता पहुंचा दी जाएगी।
Hunger Strike पर बैठे सोनम वांगचुक क्यों भड़के, क्या अभिजीत दीपके की ओर इशारा, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग
जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का नाराजगी भरा वीडियो सामने आया है। जिसमें वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लोग यहां ठूंस-ठूंसकर खा रहे हैं। कहीं उनका इशारा 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर तो नहीं, क्योंकि अभिजीत दीपके के कथित तौर पर विरोध स्थल के पास खाना खाते हुए वीडियो वायरल हुए।
डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर फिर किया दावा! खुद को बताया 'असली' हकदार
Donald Trump Nobel Peace Prize: एक बार फिर नोबेल पुरस्कारों (Nobel Prizes) की घोषणा की तारीख करीब आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अपना दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में वह ज्यादा हकदार हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौता तोड़ दिया है और अमेरिका लगातार वहां हमला कर रहा है।
5 दिन में बाबा बर्फानी 'अंतर्ध्यान' बड़ी चेतावनी तो नहीं, अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? क्या है विज्ञान और आस्था का सबसे बड़ा रहस्य
अमरनाथ गुफा केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्रकृति का अद्भुत चमत्कार भी है। प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिम शिवलिंग (बाबा बर्फानी) श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, लेकिन इस साल प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कठिनाई भरे रास्तों से बाबा एक झलक पाने के लिए कठिन रास्तों से पहुंचे भक्तों को निराशा हाथ लगी।
तबाही देख दहली दुनिया, अयातुल्ला अली खामेनेई के गुप्त ठिकाने का 35 सेंकड का वीडियो, US-Israel की Airstrike के Unseen फुटेज
ईरान के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को पहली बार वह वीडियो जारी किया है, जिसमें पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के तेहरान स्थित परिसर के अंदर हुई भारी तबाही दिखाई गई है। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब एक सप्ताह तक चले अंतिम संस्कार के बाद खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक बाइक, 140KM की रेंज और 30 मिनट में फास्ट चार्जिंग
चंपत राय समेत 3 दिग्गजों की डिजिटल ID ब्लॉक, आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
Champat Rai digital ID blocked: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा और दान चोरी प्रकरण के बाद अब एक और बड़ा भूचाल आ गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बेहद कड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की डिजिटल ID को तुरंत प्रभाव से डीएक्टिवेट (ब्लॉक) कर दिया है।
दतिया उपचुनाव: कांग्रेस में टिकट को लेकर सिरफुटौव्वल, अवधेश नायक और घनश्याम सिंह की बयानबाजी से बढ़ी तकरार
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।