Kolkata RG Kar college Case : CM ममता और हड़ताली डॉक्टर आमने-सामने, हड़ताल खत्म करने के लिए रखीं ये शर्तें

Akhilesh Yadav targeted the UP government : समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बुधवार को लखनऊ में भाजपा नीत उत्तरप्रदेश सरकार (UP government) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राज में मुठभेड़ का एक पैटर्न सेट हो गया है। अखिलेश ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपियों के मारे जाने को फर्जी मुठभेड़ भी करार दिया।