सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (10:58 IST)

भारत बना AI हब: AI Impact Expo 2026 आज से शुरू, रोड सेफ्टी पर खास फोकस

narendra modi to inaugurate AI Summit in Delhi
AI Impact EXPO 2026 : भारत में आज से 5 दिवसीय इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में एआई के रोड सेफ्टी, हेल्थ, शिक्षा और गवर्नेंस में उपयोग पर चर्चा होगी।
 
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि एआई समिट के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है। दाने तपसि शौचं च विज्ञानं विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा।
 
पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, आज से, भारत दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है। मैं इस समिट में विश्व के नेताओं, उद्योगपतियों, नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। समिट का विषय है 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', जो मानव-केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि आज एआई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्यम सहित कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट एआई के विविध पहलुओं, जैसे नवाचार, सहयोग, जिम्मेदार उपयोग आदि पर वैश्विक चर्चा को समृद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि इस शिखर सम्मेलन के परिणाम एक प्रगतिशील, नवोन्मेषी और अवसर-उन्मुख भविष्य को आकार देने में सहायक होंगे।

आज समिट का पहला दिन

समिट का पहला दिन 16 फरवरी से शुरू होगा और इसमें रोड सेफ्टी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा, जिसमें भारत में रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए डेटा-ड्रिवन सॉल्यूशन शामिल होंगे। पहले सेशन में यह पता लगाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने में कैसे असर डाल सकता है।
 
इस सेशन में क्रैश पैटर्न को समझने, रिस्क का अनुमान लगाने और प्रोएक्टिव इंटरवेंशन को मुमकिन बनाने के लिए डेटा-ड्रिवन तरीकों पर ज़ोर दिया जाएगा। इसमें सुरक्षित मोबिलिटी, ड्राइवर ट्रेनिंग और डेटा-ड्रिवन हाइपरलोकल मॉडल के डेवलपमेंट में मदद के लिए स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन पर भी चर्चा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta
Webdunia
