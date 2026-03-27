दिग्विजय सिंह ने किए रामलला के दर्शन, कहा- राम मेरे इष्ट देव

Digvijaya Singh Ayodhya Visit: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट करते हुए कहा कि उनके जीवन और निवास का आधार ही 'राघव' (प्रभु राम) हैं।

इष्ट देव हैं राम

दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि की सर्वमान्यता है। हमारा खुद का निवास राघोगढ़ है, जो राघव जी के मंदिर के नाम से ही है। राम हमारे इष्ट देव हैं। राहुल और सोनिया गांधी के दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आप उनसे पूछिए। उन्हें दर्शन से कोई ऐतराज नहीं है। हम सब अपनी आस्था के अनुसार उनके प्रभु के चरणों में हमेशा बैठते हैं।

सोनिया गांधी के स्वास्थ्य पर क्या बोले दिग्गी

सोनिया गांधी के स्वास्थ्य पर उन्होंने कहा कि तबीयत थोड़ी ऊपर-नीचे होती रहती है, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala