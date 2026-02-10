मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (11:18 IST)

लोकसभा विवाद बढ़ा: BJP महिला सांसदों ने स्पीकर से की सख्त कार्रवाई की मांग

bjp MP writes letter to loksabha speaker om birla
Parliament News in hindi : लोकसभा में 4 फरवरी की घटना को लेकर BJP की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा भंग की और प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचकर विरोध दर्ज किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

महिला सांसदों ने पत्र में कहा कि विपक्ष की महिला सांसदों ने सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार किया। पीएम की कुर्सी घेरने वाली सांसदों पर कार्रवाई हो। ALSO READ: नरवणे की किताब अभी रिलीज नहीं: पेंगुइन का बड़ा खुलासा, संसद में दिखाने पर उठा विवाद
 
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने BJP की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर कहा कि बीजेपी और NDA के सांसद बहुत गुस्से में हैं क्योंकि कांग्रेस सांसद ने टेबल पर चढ़ने के बाद जो हरकते की हैं और कांग्रेस की महिला सांसदों ने इस पर कोषागार पीठ में आकर, जहां हम लोग बैठते हैं पीएम मोदी के सीट को पार करके दूसरे पंक्ति तक चले गईं तो बीजेपी की महिला सांसद आगे आईं।
 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं है लेकिन हमें संयम से काम करना चाहिए फिजिकल हमला नहीं करना है...हम संसदीय परंपरा को मानते हैं और हम मानते हैं कि सदन अच्छी तरह से चले।
 
रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस को सदन के नियम से कोई लेना देना नहीं है और वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी को उनकी सांसदों ने डरा दिया। ये कोई बात होती है ये शर्मनाक बात है। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को शिकायत दी है अब देखते हैं स्पीकर क्या कार्रवाई करते हैं।
8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर है

8 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ी यूपी की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अग्रसर हैवित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा सदन के पटल पर प्रस्तुत की। समीक्षा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय स्थिति और क्षेत्रीय योगदान को विस्तार से सामने रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते आठ वर्षों में ऐतिहासिक विस्तार किया है।

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नाम

Tej Pratap Yadav: अनुष्का यादव के मां बनने के दावे पर तेजप्रताप ने तोड़ी चुप्पी, गिनाए 5 जयचंदों के नामtej pratap yadav: बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। अनुष्का यादव के साथ कभी तस्वीरों को लेकर घर और पार्टी से बाहर हुए तेजप्रताप यादव अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के मां बनने और तेजप्रताप से तार जुड़ने के दावों ने हलचल मचा दी है।

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नी

परिवार मानकर प्रदेश की सेवा, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, अचानक भावुक हो गई CM पुष्कर धामी की पत्नीउत्तरायणी कौथिक महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी संबोधन के दौरान भावुक को गईं। मीडिया खबरों के मुताबिक अपने पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गईं और रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं।

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'

Digital Arrest मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI को पहचान का आदेश; ₹54 हजार करोड़ की ठगी को बताया 'डकैती'Digital Arrest News : डिजिटल धोखाधड़ी और तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ऐसे मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और दिल्ली सरकारों को आदेश दिया है कि चिन्हित मामलों में जांच की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए।

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराज

Parliament Session News : लोकसभा स्पीकर को लेकर क्यों गरमाईं सियासत, प्रियंका गांधी क्यों नाराजलोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही लगभग निष्फल रही। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्पीकर पर इतना प्रेशर है कि उन्हें खुद बयान देना पड़ रहा है, जो सही नहीं है।

LIVE: राहुल गांधी बोले, मुझे पूर्व सेना प्रमुख पर भरोसा, लोकसभा स्थगित

LIVE: राहुल गांधी बोले, मुझे पूर्व सेना प्रमुख पर भरोसा, लोकसभा स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi : भारी हंगामे की वजह से मंगलवार को भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार। सदन की दोपहर 12 बजे तक स्थगित। राहुल गांधी ने कहा, मुझे पूर्व सेनाध्यक्ष पर भरोसा। पल पल की जानकारी...

नरवणे की किताब अभी रिलीज नहीं: पेंगुइन का बड़ा खुलासा, संसद में दिखाने पर उठा विवाद

नरवणे की किताब अभी रिलीज नहीं: पेंगुइन का बड़ा खुलासा, संसद में दिखाने पर उठा विवादपेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। पेंगुइन के इस बयान से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। उन्होंने संसद में यह किताब दिखाई थी। वे इसे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट भी करना चाहते थे।

अमेरिका-बांग्लादेश नई ट्रेड डील: टैरिफ में कटौती, टेक्सटाइल और कृषि निर्यात को बड़ा बूस्ट

अमेरिका-बांग्लादेश नई ट्रेड डील: टैरिफ में कटौती, टेक्सटाइल और कृषि निर्यात को बड़ा बूस्टUS Bangladesh Trade Deal : अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेड डील साइन हुई है। अमेरिका ने बांग्लादेशी निर्यात पर टैरिफ 20% से घटाकर 19% कर दिया, जबकि बांग्लादेश अमेरिकी सामान पर टैरिफ जीरो करेगा। समझौते से टेक्सटाइल, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा।

भारत से मैच पर पाकिस्तान की हामी, 15 फरवरी को भिड़ंत तय, PCB क्यों पड़ा दबाव में

भारत से मैच पर पाकिस्तान की हामी, 15 फरवरी को भिड़ंत तय, PCB क्यों पड़ा दबाव मेंमीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप का मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, इसका इंतजार किया जा रहा है। न्यूज चैनल्स की खबरों के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी की उन सभी मांगों को खारिज कर दिया है, जो रखी गई थीं। अब 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले के होने की संभावनाएं फिर से जीवित हो उठी हैं।

BCCI Annual Contract में बड़ा उलटफेर, रोहित-विराट का डिमोशन, शुभमन गिल की ग्रेड-A में एंट्री, शमी का कॉन्ट्रेक्ट खत्म

BCCI Annual Contract में बड़ा उलटफेर, रोहित-विराट का डिमोशन, शुभमन गिल की ग्रेड-A में एंट्री, शमी का कॉन्ट्रेक्ट खत्मभारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को सीजन 2025-26 के लिए भारत की सीनियर पुरुष और महिला टीमों के वार्षिक खिलाड़ी अनुबंधों (Annual Player Contracts) का ऐलान कर दिया है। ये कॉन्ट्रेक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
